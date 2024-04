i Autor: PHOTO ART SERVICE / SUPER EXPRESS Goncalo Feio

Tytuł i puchary uciekają...

Legia znów bez zwycięstwa. Goncalo Feio zawiedziony wynikiem ze Śląskiem, dostrzega też plusy

Piłkarze Legii nie wykorzystali kolejnej szansy na to, aby odrobić dystans do prowadzącej Jagiellonii. Bezbramkowy remis ze Śląskiem sprawił, że warszawskiej drużynie ucieka nie tylko tytuł, ale może mieć problem z wywalczeniem miejsca premiowanego startem w europejskich puchary, co byłoby katastrofą. Choć oczywiście matematycznie stołeczny klub pozostaje w grze o oba cele.