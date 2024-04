i Autor: Cyfra Sport Nemanja Nikolić

As rozpoczął naukę

Nemanja Nikolić z wizytą w Legii. Szykuje się nowy rozdział w życiu byłej gwiazdy stołecznego klubu

Przed laty był gwiazdą Legii, z którą odnosił sukcesy. Nemanja Nikolić (37 l.) zakończył już karierę, ale nie zapomina o byłym klubie. Ostatnio wpadł do stolicy z krótką wizytą. Przymierza się bowiem do nowej roli. Były as warszawskiego klubu przyszłość wiąże z futbolem. Chciałby pracować jako dyrektor sportowy.