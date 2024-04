Robert Lewandowski z Barcelony kontra Jude Bellingham z Realu. Który z nich będzie górą w El Clasico?

Ubiegły sezon należał do Barcelony, która po czterech latach odzyskała mistrzostwo. Wkład w ten sukces miał Lewandowski. To były jego debiutanckie rozgrywki, które zakończył jako król strzelców (23 gole). Do niedzielnego hitu na Santiago Bernabeu Barca, jak i kapitan polskiej kadry, przystąpią podrażnieni odpadnięciem z Ligi Mistrzów. O ile „Lewy" był chwalony za pierwszy mecz z PSG, to już za rewanż spadła na niego zasłużona krytyka.

Real ma osiem punktów przewagi nad Barceloną. Czy klub z Katalonii w El Clasico zmniejszy dystans do lidera z Madrytu? W tym sezonie dwa razy górą byli Królewscy. Każde z tych spotkań miało dwóch bohaterów. W Superpucharze Hiszpanii błyszczał Vinicius Junior, który w pierwszej połowie popisał się hat-trickiem, a jego zespół wygrał 4:1. Honorową bramkę zdobył Lewandowski. W lidze popis dał Bellingham. Strzelił dwa gole, a o zwycięstwie 2:1 przesądził w ostatniej chwili.

Transfer Anglika do Realu to był strzał w dziesiątkę. Początek miał kapitalny, strzelał jak na zawołanie. Jego dorobek to 16 goli w lidze, ma o trzy trafienia więcej od Lewandowskiego. Wydaje się, że to właśnie Anglik może w tym sezonie ubiec naszego kadrowicza w wyścigu po koronę króla strzelców. Ale „Lewy” nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy występem w El Clasico ruszy w pościg za gwiazdą Realu?

