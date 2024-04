Erik Exposito błyśnie z Legią? Legenda Śląska wprost o gwieździe wicelidera, tak określił Hiszpana

Josue zaskoczy Śląsk, co wymyśli kapitan Legii w hicie kolejki? "Nikt nawet na to nie wpadnie..."

Exposito jest jak czołg

W rundzie jesiennej Śląsk był rewelacją ligi, zakończył ją na pierwszym miejscu. Exposito był skuteczny, brylował w meczu z Legią. Gospodarze rozbili wtedy warszawski zespół 4:0. - Jesienią zagrał kapitalnie, strzelił dwa gole - przypomniał Tadeusz Pawłowski, legenda Śląska w rozmowie z "Super Expressem". - Wykorzystał wtedy szybkość. Był nie do zatrzymania. Jeśli w Poznaniu mają Lokomotywę, to we Wrocławiu jest hiszpański czołg (śmiech). Legia musi atakować, musi się otworzyć, a to jest szansa dla Śląska na wyprowadzenie kontry. Każdy wynik jest możliwy. Im dłużej Legia nie strzeli gola, to zrobi się nerwowa i będzie grała ze „splątanymi” nogami - ocenił.

Piłkarze Warty przekonali się, że jego prawa noga...

Legendarny napastnik i trener Śląska komplementuje hiszpańskiego napastnika. - Exposito ma szeroki wachlarz strzelecki - stwierdził trener Pawłowski w rozmowie z naszym portalem. - Dobrze gra głową, ma dobry strzał z lewej nogi. Piłkarze Warty przekonali się, że jego prawa noga nie służy mu tylko do wsiadania do tramwaju. Do tego jest silny, trudno z nim wejść w kontakt. Niektórzy zarzucają mu, że się za bardzo się cofa, że niepotrzebnie schodzi do boku. Jednak to są plusy, bo w ten sposób wyciąga rywali i stwarza szansę dla kolegów - analizował grę Hiszpana.

