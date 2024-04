Marcin Mięciel na temat pozostania kapitana Josue w Legii, użył mocnych argumentów, czy ktoś go posłucha? „Nikt nawet na to nie wpadnie...” [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - W Legii doszło do zmiany trenera. Goncalo Feio to dobry wybór?

Marcin Mięciel: - Ryzykowny ruch, ale taki podjęły władze klubu. Do Legii przychodzili znani trenerzy, z nazwiskiem, którzy już coś osiągnęli. Jest na dorobku, ale słyszę dobre opinie na temat nowego szkoleniowca. Zobaczymy, czy to rozwiązanie z nim wypali. Pierwsza połowa z Rakowem była dobra. Były przebłyski, ale druga już słaba. Feio musi poznać piłkarzy i nie mieszać tak w składzie, jak to robił jego poprzednik Kosta Runjaić. Potrzeba stabilizacji.

- Co konkretnie masz na myśli?

- Choćby ciągłe rotacje w obronie, albo zaskakujące zmiany w trakcie meczu. Z Jagiellonią zszedł Marc Gual, który strzelił gola i robił dużo zamieszania. Potem trener tłumaczył, że Hiszpan poprosił o zmianę. Nie wierzę, że nie miał siły, że „nie spiąłby się” na tyle w sobie, że dograć do końca. Wystarczyłoby, żeby chwilę odpoczął. Skoro mu szło, to bym zostawił go na boisku, bo w ten sposób buduje się pewność siebie.

- Gual rozkręca się, a z Rakowem Tomas Pekhat strzelił 49 gola w historii jego występów w ekstraklasie. Będzie jubileuszowa bramka ze Śląskiem?

- To typowy snajper, król pola karnego, w nim czuje się najpewniej. Może nie jest spektakularny w swojej grze, ale jak dostanie dobre podanie, to najczęściej zamienia je na gola. Dobra wrzutka i Pekhart wie, jak ją wykorzystać. Na polską ligę bardzo dobry napastnik, choć w porównaniu do mnie - zupełnie inny typ.

- W Legii specem do kluczowych podań jest Josue. Jak patrzysz na jego grę?

- On poda piłkę w taki sposób, że nikt się tego nie spodziewa. Nikt nawet na to nie wpadnie, że można popisać się takim zagraniem. Zawsze coś wymyśli i zrobi różnicę. Błyskotliwość, kreatywność to jego atuty. Wytykają mu, że nie jest szybki, że kręci te swoje kółeczka, i co? A na koniec wrzuci piłkę na nos. W środku imponuje Juergen Elitim, który haruje na całym boisku. Dobre wrażenie zrobił Ryoya Morishita, który oddaje serce. Kiedyś miałem w drużynie Japończyka. I był taki sam. To się może podobać.

- Podpisałbyś z Josue kontrakt na kolejny sezon?

- Zdecydowanie, bo to wybitny piłkarz w tej lidze, największy kozak. Uwielbiam takich graczy. Wiem, że często irytuje zachowaniem, że tym podpada. Nie wszystkim takie podejście musi się podobać. Ale piłkarsko trudno się nim nie zachwycać.

- W Śląsku gwiazdą jest Erik Exposito, który zmierza po koronę króla strzelców. Powiększy strzelecki dorobek w starciu z Legią?

- Jesienią dwa razy się urwał obrońcom. Doceniam jego dorobek w tym sezonie, ale jednak nie przekonuje mnie. Jest chimeryczny, ale na polską ligę wystarczy. Po takiej rundzie jak miał jesienią trzeba było mu pozwolić odejść, żeby coś zarobić. Ciekawi mnie to, jak Śląsk zakończy rozgrywki. Żeby nie okazało się, że zostanie z niczym.

- Śląsk jest wiceliderem. Tytuł jest realny?

- W mojej ocenie Śląsk nie ma zespołu na mistrza, czy na puchary. Trener Jacek Magiera zrobił wynik ponad stan. W naszych realiach takie sytuacje najczęściej kończą się tym, że za jakiś czas tracisz robotę...

- Legia poradzi sobie ze Śląskiem i namiesza na finiszu?

- Niektórzy uważają, że ma średni zespół. Musi walczyć o puchary. Byłoby super, gdyby została mistrzem. Życzę jej wygranej, nawet skromnej 1:0. Niech to przepchnie.

- W tym sezonie nikt nie chce być mistrzem?

- Niesamowite, jak to się kręci. Mówią, że to wyścig żółwi. Pamiętam, że za moich czasów w Legii też był taki sezon. Mieliśmy szanse na to, aby „dopaść” Wisłę Kraków, ale jakoś z nich nie potrafiliśmy skorzystać. Ale podoba mi się ten sezon, bo są emocje. Wolę taką sytuację od tej, w której już wszystkie karty byłby odkryte. W czołówce się potykają, a na dole wszyscy walczą o punkty. Nic nie jest przesądzone.

Tak strzelał Josue w Legii:

Ekstraklasa: 88 meczów, 22 gole

Puchar Polski: 11 meczów, 4 gole

Superpuchar Polski: 1 występ

El. Ligi Mistrzów: 3 mecze

Liga Europy: 7 meczów

Liga Konferencji: 14 meczów, 2 gole

Ogólny bilans w Legii: 124 mecze, 28 goli

