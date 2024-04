Goncalo Feio przywróci Legii Warszawa dawny blask? "Niech wyciśnie z jej gry maksimum"

Wykorzystywał wskazówki Portugalczyka

Decyzja o zmianie szkoleniowca także zaskoczyła Chorwata, który z trybun oglądał mecz z Jagiellonią. - Nie spodziewałem się w tym momencie zwolnienia Kosty Runjaicia - powiedział Ivica Vrdoljak w rozmowie z "Super Expressem". - Jesienią był okresy, gdy można było to zrobić, bo zespół przegrał kilka meczów, nie strzelał goli. OK, ktoś zdecydował o zmianie teraz i ma do tego prawo. Feio znam z okresu, gdy grałem w Legii. Był wtedy analitykiem. Robił to dobrze. Korzystał z tego zespół, korzystałem i ja. Muszę przyznać, że te analizy i wskazówki bardzo mi pomagały. Wykorzystywałem je dla siebie - wyjawił.

Naprawdę, ma o co walczyć z Legią

Legia zajmuje szóste miejsce w lidze. W tym momencie ma sześć punktów straty do prowadzącej Jagiellonii. Czy na finiszu zdoła odrobić ten dystans? Legia celowała w tytuł, ale teraz wydaje się, że powinna skupić się na wywalczeniu miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. Do końca rozgrywek zostało sześć kolejek. - Jeśli przez kolejne lata rozwinął się także w innych aspektach, to dajmy mu szansę - ocenił były kapitan Legii. - W każdym razie ja mu życzę dobrze. Tłumaczył, jak jego zespół będzie grał, że będzie posiadał piłkę i mnie się taki pomysł podoba. Niech wyciśnie z Legii maksa. Mówił też o błędach, które popełnił. Czyli wynika z tego, że wyciąga wnioski, że uczy się na błędach. Naprawdę, ma o co walczyć z Legią - podkreślił były pomocnik warszawskiego klbu.

