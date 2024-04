Górnik Zabrze rozpędził się na tyle, że namiesza na finiszu ligi? "Całkiem możliwe, że obudzimy się..."

Jeżeli dobrze wiatr zawieje...

W poprzedniej kolejce Górnik pokonał na wyjeździe Raków. Zwycięską bramkę zdobył w końcówce Sebastian Musiolik. Na co stać podopiecznych trenera Jana Urbana? - Gratulacje dla Górnika: włączył się do walki o mistrzostwo Polski - napisał Kamil Kosowski w felietonie w Przeglądzie Sportowym. - Jeżeli dobrze wiatr zawieje i korzystnie ułożą się wyniki, to naprawdę może być ciekawie do końca sezonu. Całkiem możliwe, że za kilka dni obudzimy się w rzeczywistości w której zabrzanie będą jedynymi z najmocniejszych kandydatów do zdobycia tytułu - analizował były kadrowicz.

Górnik ma trenera, który potrafi...

Na finiszu rywalami Górnika będą: ŁKS, Cracovia, Stal, Puszcza i Pogoń. Czy zabrzanie są w stanie to wykorzystać? Czy Lukas Podolski poderwie kolegów? - Oczywiście w teorii w czterech najbliższych spotkaniach Górnik powinien być dużym faworytem - zastanawiał się Kosowski w Przeglądzie Sportowym. - Ale podopieczni trenera Urbana lubią być jednak schowani, grać więcej z kontraktu i nie przepadają, gdy się ich faworyzuje. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą w kolejnych tygodniach, bo na razie jest wspaniale. Górnik ma trenera, który potrafi dostosować drużynę do każdych warunków - podkreśli były pomocnik reprezentacji Polski.

