Dowiedzieliśmy się, ile Anna Lewandowska wydała na torebkę i ścięło nas z nóg. Przeciętny Polak nie zarobi tyle przez cały rok!

Anna Lewandowska z całych sił wspiera teraz Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona właściwie przegrała już sezon - kilka miesięcy temu odpadła z Pucharu Króla, a w minionym tygodniu została wyeliminowana w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG i przegrała El Clasico. Real Madryt niedzielnym zwycięstwem 3:2 tak naprawdę przypieczętował mistrzostwo Hiszpanii - drużynie Polaka zostały jedynie matematyczne szanse. "Lewy" na Santiago Bernabeu zagrał naprawdę słabo i ponownie musi mierzyć się ze sporą krytyką. Nie pomogło mu wsparcie żony, która na żywo kibicowała Barcelonie w Madrycie. W stolicy Hiszpanii spędziła zresztą trochę więcej czasu, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Prawdziwą furorę zrobiła jej niezwykle ekskluzywna torebka!

Lewandowska już kilka godzin przed meczem pokazała zdjęcia z weekendu w Madrycie. Nie zabrakło pięknych ujęć z urokliwej stolicy Hiszpanii, selfie z ukochanym mężem, czy też pamiątkowego zdjęcia autokaru FC Barcelony. Największą uwagę przykuła jednak torebka 35-latki. Zwiedzała ona Madryt z luksusową czarną torebką ze złotą klamrą w kształcie litery H. Jest to znak rozpoznawczy ekskluzywnej marki Hermes, a taki model torebki kosztuje ok. 80 tysięcy złotych! Zobaczysz go na szóstym zdjęciu poniżej (trzeba nacisnąć strzałkę po prawej stronie).

Obecnie torebka Hermes - Constance 23 nie jest dostępna w oficjalnym sklepie, ale jest bardzo popularna wśród kolekcjonerów. Można ją nabyć na różnych aukcjach, a eksperci wyceniają ją w przedziale 17,5 - 19,5 tysiąca euro. To w przeliczeniu daje ok. 80 tys. zł, czyli więcej niż roczna pensja przeciętnego Polaka! W styczniu 2024 r. średnia krajowa w Polsce wynosiła niecałe 7,8 tys. zł brutto, co daje ok. 5,6 tys. zł netto. Łatwo policzyć, że nawet w dwanaście miesięcy nie uzbierałoby się pieniędzy na torebkę Lewandowskiej!