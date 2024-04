Zażenowanie występem Roberta Lewandowskiego. Tak beznadziejnie nie było od dawna. Brutalnie podsumowali Polaka

Rywalizacja Realu Madryt z FC Barcelona zawsze skupia na sobie wzrok milionów fanów na całym świecie. I stawka spotkania nie zawsze ma znaczenie. Podczas niedzielnego starcia na Santiago Bernabeu to Blaugrana musiała wygrać, aby emocje w La liga zostały jeszcze podtrzymane. Gdyby podopiecznym Xaviego udało się wywieźć z Madrytu komplet punktów, dystans do Królewskich zmniejszyłby się do pięciu "oczek", co dawałoby jeszcze nadzieję na wyprzedzenie Realu na finiszu rozgrywek. Ale tych nadziei w tym momencie już nie ma.

Lewandowski ostro oceniony po El Clasico

Niedzielne El Clasico było emocjonujące, pełne zwrotów akcji i obfitowało w brami, a tę najważniejszą w doliczonym czasie drugiej połowy zdobył Jude Bellingham, dając Realowi zwycięstwo. Akcję bramkową gospodarzy Robert Lewandowski oglądał już z ławki rezerwowych, bo boisko opuścił po nieco ponad godzinie gry, co nie zdarza się często. Ale tym razem Polak nie miał wiele na "swoją obronę". Napastnik zaliczył bardzo bezbarwny występ.

Odzwierciedlają to oceny hiszpańskiej prasy. Bardzo krytyczni wobec Lewandowskiego byli dziennikarze portalu lesportiudelcatalunya.cat. - Lewandowski z ostatnich miesięcy 2023 r. powrócił. Bardzo się starał, ale potem nie wybierał dobrze. Zniknął i został zmieniony przez Xaviego - napisano o Polaku. Krytycznie o Polaku napisano również w "Mundo Deportivo". - Brakowało mu intensywności, a najbardziej symptomatyczna co do jego gry była decyzja Xaviego o zmianie - czytamy w ocenie Lewandowskiego. Negatywnie o jego występie pisano również w innych zagranicznych portalach.