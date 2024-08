Pijanych sędziów może sięgnąć potężna kara! PZPN wydał oficjalny komunikat, to może być koniec ich karier

PZPN wydał komunikat. Zapowiada surowe kary

Afery alkoholowe w polskiej piłce mają się dobrze. Teraz w roli głównej byli nie piłkarze czy działacze, a sędziowie, którzy przygotowywali się do pracy przy meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów – Rangers FC, który zostanie rozegrany w Lublinie. Sędzia Bartosz F. miał być arbitrem VAR w tym starciu, natomiast Tomasz M. jego asystentem. Jak podał portal TVP Sport, obaj zostali zatrzymani w nocy z poniedziałku na wtorek właśnie w Lublinie (w towarzystwie jeszcze jednego mężczyzny). – Około godziny 1:40 dostaliśmy zgłoszenie o tym, że trzech mężczyzn niesie ulicą znak drogowy. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Wszyscy mężczyźni byli nietrzeźwi i mieli powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi. Trafili do izby wytrzeźwień – przekazał TVP Sport nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Teraz wiadomo, co stanie się z sędziami, jeśli te doniesienia się potwierdzą.

PZPN wydał oficjalny komunikat w sprawie i wspomnianych sędziów mogą czekać niezwykle surowe konsekwencje, włącznie z utratą pracy! – Kolegium Sędziów PZPN dokona szczegółowej analizy sytuacji w związku z doniesieniami dotyczącymi niewłaściwego zachowania dwóch sędziów Ekstraklasy, którzy mieli pracować przy meczu eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Dynamem Kijów oraz Rangers FC. W przypadku potwierdzenia się ww. informacji, Kolegium Sędziów zawnioskuje do Sekretarza Generalnego federacji o rozwiązanie kontraktów z sędziami. Sprawa zostanie również przekazana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, która może zdecydować o nałożeniu kolejnych konsekwencji dyscyplinarnych – czytamy w oświadczeniu na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.