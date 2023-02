Piłkarze Radomiaka i Jagiellonii przegrali z wiatrem. Zabrakło goli i składnych akcji [WIDEO]

Akcja z 45. min wynagrodziła kibicom mizerię , którą oglądali do tego momentu. Po akcji prawą stroną dośrodkował Lisandro Semedo, ale piłkę po strzale głową Leonardo Rochy, bramkarz Zlatan Alomerović zbił na słupek. Ta trafiła pod nogi Dawida Abramowicza i wydawała się, że z trzech metrów musi ją skierować do siatki, ale strzelił za nisko, i podnoszący się z ziemi Alomerović fantastycznie obronił. - Poszedłem w ciemno, udało się obronić i trzymać zero z tyłu – skomentował bramkarz Jagi podwójną interwencję w jednej akcji. Radomiak zbyt późno się zorientował, żeby wykorzystać swój atut w tej części gry - mocny wiatr. Poza tym radomianom brakuje skutecznego strzelca, jakimi niedawno jeszcze byli Karol Angielski i Brazylijczyk Maurides. Ten drugi był na stadionie, ale tylko w roli widza, bo od stycznia jest już piłkarzem niemieckiego FC St. Pauli.

Po przerwie niewiele się działo, a grę w dalszym ciągu utrudniał bardzo silny wiatr. Po wybiciach przez bramkarza Radomiaka, piłka wręcz stawała w powietrzu. W końcu Gabriel Kobylak poprosił o pomoc swojego obrońcę Cestora, który wznawiał grę od bramki bardziej technicznymi wykopami. W 67. min goście mieli najlepszą sytuację do zdobycia gola, ale strzał Tarasa Romanczuka został zablokowany i był jedynie rzut rożny. Gospodarze starali się do samego końca, trener Mariusz Lewandowski wpuszczał do gry rezerwowych, ale jego zawodnicy nie byli sobie w stanie poradzić z piłkarzami Jagiellonii, ani z wiatrem. Dla gości był to ósmy remis w sezonie w meczu wyjazdowym. Jako jedyny zespół w lidze są bez zwycięstwa na wyjeździe.

Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok 0:0.

Żółta kartka – Radomiak Radom: Leonardo Rocha, Roberto Alves; Jagiellonia Białystok: Mateusz Skrzypczak, Tomas Prikryl.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 2 275.

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak – Damian Jakubik, Mateusz Cichocki, Mike Cestor, Dawid Abramowicz – Francisco Ramos, Roberto Alves - Lisandro Semedo, Berto Cayarga, Machado – Leonardo Rocha (82. Jean Franco Sarmiento).

Jagiellonia Białystok: Zlatan Alomerovic – Dusan Stojinovic, Israel Puerto, Mateusz Skrzypczak, Jakub Lewicki – Taras Romanczuk, Nene – Tomasz Kupisz, Jesus Imaz, Bartłomiej Wdowik (69. Maciej Bortniczuk) – Bartosz Bida (77. Tomas Prikryl).