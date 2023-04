Piłkarze Śląska utopieni w Warcie. Świetny mecz i efektowne gole podopiecznych trenera Szulczka [WIDEO]

Mecz zaczął się znakomicie dla gości, bo w 3. min po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Patricka Olsena, z najbliższej odległości piłkę do swojej bramki skierował Robert Ivanov. Piłkarze z Wrocławia nie cieszyli się długo prowadzeniem, bo osiem minut później strzelecki instynkt pod bramką pokazał Adam Zrelak i pokonał Rafała Leszczyńskiego. Słowak jeszcze bardziej efektownym zagraniem popisał się w 25. minucie. Kapitalnie uderzył z powietrza, ale Leszczyński odbił piłkę. Napastnik Warty błyskawicznie podniósł się z ziemi i skierował piłkę do siatki. Jego problemem było to, że w początkowej fazie akcji był na minimalnym spalonym i sędzia anulował gola. W 29. min piłka zatrzepotała w bramce Śląska i już nie było wątpliwości. Po błędzie Leszczyńskiego przy wyprowadzeniu piłki, ta znalazła się pod nogami Kajetana Szmyta, a młody piłkarz, bardzo chwalony ostatnio, nie zmarnował okazji i mocnym strzałem zdobył prowadzenie.

Zrobił to na oczach współpracowników Fernando Santosa, Grzegorza Mielcarskiego oraz dwóch portugalskich asystentów. Po przerwie nie mający nic do stracenia wrocławianie ruszyli do ataku. W 59. min znakomitą akcję dwójkową przeprowadzili Erik Exposito i John Yeboah, ale piłkę spod nóg tego drugiego świetnie wygarnął Adrian Lis. Gdy wydawało się, że goście wyrównają, to świetną akcją odpowiedzieli gospodarze. Konrad Matuszewski idealnie podał do Miłosza Szczepańskiego, który strzałem lewą nogą podwyższył wynik. Po tej porażce podopieczni Ivana Djurdjevicia są w coraz gorszej sytuacji, bardzo blisko strefy spadkowej. Warta umocniła się na 5 miejscu w tabeli i ma tylko 3 punkty straty do czwartej w tabeli Pogoni, która swój mecz z Lechią rozegra jutro.

Warta Poznań - Śląsk Wrocław 3:1 (2:1)

Bramki: 0:1 Robert Ivanov (3-samobójcza), 1:1 Adam Zrelak (12), 2:1 Kajetan Szmyt (29), 3:1 Miłosz Szczepański (69).

Żółta kartka - Warta Poznań: Maciej Żurawski. Śląsk Wrocław: Patrick Olsen, Diogo Verdasca, Nahuel Leiva, Martin Konczkowski.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 1 756.

Warta Poznań: Adrian Lis - Jakub Kiełb (44. Kamil Kościelny), Dimitris Stavropoulos, Dawid Szymonowicz, Robert Ivanov, Konrad Matuszewski - Kajetan Szmyt, Niilo Maenpaa (72. Miguel Luis), Maciej Żurawski (63. Michał Kopczyński), Miłosz Szczepański (71. Enis Destan) - Adam Zrelak (63. Stefan Savic).

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński - Diogo Verdasca (79. Mateusz Stawny), Konrad Poprawa, Łukasz Bejger - Martin Konczkowski, Patrick Olsen, Petr Schwarz (72. Patryk Szwedzik), Victor Garcia (46. Nahuel Leiva) - John Yeboah, Erik Exposito, Dennis Jastrzembski. (PAP)

KAJETAN SZMYT! 🤩 🎯 Młody zawodnik @WartaPoznan wykorzystał fatalny błąd Rafała Leszczyńskiego! 👊 Świetny strzał! 🔝📺 Mecz w Grodzisku Wielkopolskim trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/DW3ZTFdpFb— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2023