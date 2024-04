i Autor: Art Service/Super Express Lukas Podolski

Nie jest dobrze

Podolskiemu puściły hamulce. Nie przebierał w słowach i uderzył pięścią w stół. Sytuacja zaczyna być dramatyczna

dko 9:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Górnik Zabrze w drugiej połowie sezonu prezentuje się wręcz rewelacyjnie. Zespół z Górnego Śląska dołączył do czołówki PKO Ekstraklasa i niespodziewanie włączył się do wali o europejskie puchary. Jednak dobra gra piłkarzy przysłania nieco to, co dzieje się w klubowych gabinetach. A ze słów Lukasa Podolskiego wynika, że sytuacja nie jest kolorowa.