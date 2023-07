Pogoń wypracuje zaliczkę przed rewanżem? Portowcy zdecydowanym faworytem starcia z Linfield

Kursy TOTALbet: Linfield FC – Pogoń Szczecin

Nie ma chyba większych wątpliwości, że ubiegłorocznej przygody z europejskimi pucharami zawodnicy Pogoni Szczecin nie mogą zaliczyć do udanych. „Portowcy” – podobnie jak teraz – występowali w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy i trzeba przyznać, że początek mieli całkiem obiecujący, w pierwszej rundzie dość pewnie pokonali bowiem KR Reykjavik z Islandii (4:2 w dwumeczu). Kolejna przeszkoda – w postaci duńskiego Broendby – okazała się jednak nie do przeskoczenia. Przed własną publicznością ekipa prowadzona przez Jensa Gustafssona zremisowała 1:1, co sprawiało, że na rewanż do Kopenhagi jechała pełna nadziei. Dobra gra Duńczyków i fatalna dyspozycja szczecinian – zwłaszcza w grze defensywnej – sprawiły jednak, że mecz zakończył się blamażem (0:4) oznaczającym pożegnanie z marzeniami o fazie grupowej. W tym roku ma być jednak inaczej, a kluczem do sukcesu wg szczecińskich działaczy było sprowadzenie bramkostrzelnego napastnika. Wydaje się, że takim w istocie może okazać się pozyskany z LASK Linz Grek Efthymios Koulouris. 27-latek ligi austriackiej co prawda nie podbił, ale na greckim „podwórku” wypracował sobie dobrą renomę, zdobywając m.in. 39 bramek dla Atromitosu Ateny. Teraz jego celem jest strzelenie jak największej liczby goli dla Pogoni, a swój dorobek udało mu się otworzyć już w debiucie. Koulouris trafił do siatki w wyjazdowym starciu z Wartą Poznań, zapewniając tym samym swojej ekipie bardzo cenne trzy punkty. Grek może okazać się kluczowy także w czwartkowym pojedynku z Linfield FC, choć zdaniem TOTALbet „Portowcy” i bez jego pomocy powinni wywieźć z Irlandii Płn. korzystny wynik. Bukmacher ewentualny triumf szczecinian „wycenił” bowiem na 1.75, w przypadku gospodarzy jest to z kolei 4.18.

Rywala w żadnym wypadku nie można natomiast lekceważyć. Choć liga Irlandii Północnej z pewnością nie należy do najmocniejszych, Linfield FC jest w niej jednak prawdziwym hegemonem. Klub ten aż 56-krotnie zdobywał mistrzostwo kraju, dorzucając do tego 44 Puchary Irlandii Płn. Nie ma więc wątpliwości, że „Portowcom” przyjdzie zmierzyć się z najbardziej utytułowanym klubem z tego kraju. W kadrze tej drużyny próżno szukać natomiast dużych nazwisk – zespół oparty jest na rodzimych graczach, a jego kadrę uzupełniają nieliczni Irlandczycy oraz Szkoci. Największą gwiazdą Linfield FC bez dwóch zdań jest zresztą… szkoleniowiec. David Healy jest prawdziwą legendą północno-irlandzkiego futbolu. Ten emerytowany napastnik w trakcie czynnej kariery grał m.in. w Manchesterze United, Norwich City Preston North End czy Leeds United. Ma także na koncie 95 występów i 36 zdobytych bramek w narodowej kadrze. Po zawieszeniu butów na kołku Healy zajął się pracą trenerską, a od października 2015 roku odpowiada za wyniki klubu z Belfastu. Drużyna pod jego wodzą naturalnie nie osiąga na arenie międzynarodowej spektakularnych wyników, choć bez wątpienia sam awans do drugiej rundy kwalifikacji LKE można uznać ze pewien sukces. Linfield wyeliminowało bowiem albański KF Vllaznia, wygrywając u siebie 3:1 i przegrywając na wyjeździe zaledwie 0:1. Tym razem szanse na awans ekipy dowodzonej przez 43-latka są raczej nikłe, o czym świadczą kursy przygotowane przez TOTALbet na pierwszy, rozgrywany na Windsor Park w Belfaście mecz. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Irlandczyków z północy płaci 4.18 zł, w przypadku triumfu Pogoni Szczecin analogiczny zarobek wyniesie z kolei 1.75 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Linfield – 4.18 remis – 3.58 Pogoń – 1.75

Podwójna szansa:

1X – 1.82 12 – 1.25 X2 – 1.20

Linfield strzeli gola:

tak – 1.51 nie – 2.29

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 3.99

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.08 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.10 powyżej 1.5 – 1.29

poniżej 2.5 – 1.74 powyżej 2.5 – 1.90

poniżej 3.5 – 1.27 powyżej 3.5 – 3.18

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 5.59

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 8.42

Podane kursy mogą ulec zmianie.

