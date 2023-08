Policja odniosła się do pobicia Kewina Komara. Mamy oficjalne oświadczenie

Kamil Glik jednak wraca do Ekstraklasy! Media podają szczegóły, będziemy świadkami hitu

Piłkarska polska żyje sprawą pobicia bramkarza Puszczy Niepołomice. Jak poinformował Szymon Jadczak z "Wirtualnej Polski", zawodnik klubu Ekstraklasy - Kewin Komar, został napadnięty przez pseudokibiców Wisły Kraków na jednym z festynów, a potem bandyci mieli podjechać pod jego miejsce zamieszkania, aby grozić mu maczetami. Teraz do sprawy odniosła się Małopolska Policja, która na swojej stronie internetowej zamieściła stosowne oświadczenie w sprawie.

Policja reaguje na informacje o pobiciu Kewina Komara. Mamy oficjalne oświadczenie

Jak podkreśla policja, nie otrzymała jeszcze zgłoszenia w sprawie, jednak podejmie działania mające na celu wyjaśnić sprawę.

- W sprawie artykułów medialnych, dotyczących incydentu z piłkarzem, do którego miało dojść w ostatni weekend, na terenie powiatu bocheńskiego. Oświadczamy, że bocheńska Policja, na której terenie miało dojść do incydentu z udziałem sportowca, nie otrzymała zgłoszenia i nie interweniowała w tej sprawie. Do tej pory nie otrzymaliśmy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie informujemy, że na podstawie doniesień medialnych małopolska Policja podejmie czynności mające na celu zweryfikowanie przedmiotowego zdarzenia, a w przypadku jego potwierdzenia przeprowadzi postępowanie w tej sprawie. - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej Małopolskiej Policji.