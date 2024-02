Polski piłkarz trafił do szpitala! Jego klub przekazał fatalne wieści, potrzebna będzie operacja

Kolejna wpadka Legii. Piłkarz rywali mocno oberwał

Legia Warszawa nie ma najlepszego wejścia w rundę wiosenną. Co prawda stołeczny zespół wygrał z Ruchem Chorzów w Ekstraklasie, ale później przegrał 2:3 z Molde w Lidze Konferencji Europy, a teraz na własnym boisku nie potrafił pokonać Puszczy Niepołomice, remisując spotkanie 1:1. Nie jest tajemnicą, że Legia była w tym meczu zdecydowanie lepsza, ale nie potrafiła wykorzystać swoich szans, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W trakcie meczu doszło też do niezwykle groźnego zdarzenia z udziałem piłkarzy obu zespołów.

Cholewiak padł na murawę nieprzytomny, chwile grozy na Łazienkowskiej

Kilka minut przed przerwą Mateusz Cholewiak i Marco Burch wyskoczyli do walki o górną piłkę. Niestety, doszło do fatalnego w skutkach zderzenia, po którym Cholewiak padł na murawę i nawet utracił na chwilę przytomność. Chwilę później zawodnik Puszczy został zniesiony na noszach i przetransportowany do szpitala. Po meczu klub podał więcej informacji na temat kontuzji polskiego piłkarza ni były one zbyt optymistyczne.

Długa przerwa w grze dla polskiego piłkarza

Jak się okazało, Mateusz Cholewiak doznał licznych złamań kości twarzoczaszki i konieczna będzie operacja. Tu po meczu prezes klubu Marek Bartoszek napisał na portalu X, że dla polskiego napastnika to koniec sezonu, jednak później oficjalna strona Puszczy Niepołomice przedstawiła informacje, że przerwa Cholewiaka potrwa około 2 miesiące, więc jest szansa, że wróci on do gry przed zakończeniem rozgrywek.