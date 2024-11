Porażające sceny w Poznaniu. Płonie pociąg, których jechali kibice Legii Warszawa

To dlatego Bartosz Mrozek zdecydował się na ten krok. Bramkarz Lecha zrobił to tuż przed hitem z Legią

Do niezwykle niepokojących scen doszło przed meczem Lech Poznań – Legia Warszawa. W sieci zaczęły pojawiać się niepokojące informacje o pożarze, który był widziany nawet z daleka. Nieco więcej światła na te zdarzenia rzucił porta epoznan.pl, który potwierdził u przedstawicieli straży pożarnej, że faktycznie doszło do pożaru dwóch składów kolejowych – jednego towarowego, drugiego osobowego. Pociągiem osobowym, który zajął się ogniem, mieli podróżować kibice Legii Warszawa. Na szczęście nie ma informacji, póki co, o tym, by ktoś ucierpiał w całej sytuacji. – Jak informuje mł. bryg. Kamil Witoszko, oficer prasowy poznańskich strażaków, w okolicach dworca Górczyn palą się dwa pociągi - towarowy i osobowy, którym podróżowali kibice Legii Warszawa. Trwa ewakuacja. Na miejscu jest dziesięć zastępów straży pożarnej. Wstępnie brak informacji o poszkodowanych – czytamy na portalu epoznan.pl.

W sieci, w komentarzach pod zdjęciami i nagraniami ze zdarzenia, pojawiło się wiele sprzecznych informacji co do przyczyn tego pożaru, jednak na tym etapie akcji nie ma mowy o jednoznacznych ustaleniach. Cała sytuacja wygląda niezwykle groźnie, więc można tylko trzymać kciuki za to, aby faktycznie obyło się bez ofiar. Nagranie z pożaru pociągu w Poznaniu zobaczycie poniżej.

