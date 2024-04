i Autor: Cyfra Sport Tomas Pekhart

Nadzieja umiera ostatnia

Przebudzony Tomaš Pekhart przypomniał kolegom z szatni ważne przesłanie. To się spodoba kibicom Legii

187 dni na ligowego gola czekał Tomaš Pekhart. Zdobył go w Lany Poniedziałek na Arenie Zabrze. Był to trzeci kolejny mecz z Górnikiem, w którym Czech strzelił bramkę, a Legia zwyciężyła (tym razem było 3:1). Dla warszawian to zarazem druga wygrana z rzędu w lidze i duży zastrzyk optymizmu przed niedzielnym hitem 27. kolejki.