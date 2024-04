Przełom w sprawie stadionu Rakowa. Kibice muszą to zobaczyć

Rakowianie w zeszłym sezonie sięgnęli po pierwsze w historii mistrzostwo Polski, ale o obronę tytułu będzie trudno. "Medaliki" mają 46 punktów i zajmują piąte miejsce ze stratą sześciu punktów do lidera (a ścisk w tabeli jest spory).

W tym sezonie częstochowianie zadebiutowali w fazie grupowej europejskich pucharów. Dotarli do 4. rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, a więc fazy play-off. W Sosnowcu zagrali mistrzom kraju hymn Ligi Mistrzów. W bieżących rozgrywkach jednak częściej grano hymn Ligi Europy, bo to właśnie do niej "spadli" piłkarze Dawida Szwargi. Wszystkie swoje domowe spotkania rozgrywali właśnie w Sosnowcu, bowiem Miejski Stadion w Częstochowie nie spełnia norm UEFA. W końcu może się to jednak zmienić.

Temat nowego stadionu jest znany częstochowskim kibicom od lat, lecz przełom nastąpił zimą. W lutym ogłoszono dofinansowanie rozbudowy stadionu z miejskiego budżetu. Obiekt miałby mieścić się na terenach dawnego Elanexu, częstochowskiego zakładu przemysłowego istniejącego w latach 1889-2003.

"Klubowi został przedstawiony kompleksowy projekt koncepcyjny nowego stadionu miejskiego oraz infrastruktury towarzyszącej na terenach dawnego Elanexu. Koncepcja zakłada stadion piłkarski, a także szerokie zaplecze dla usług, handlu, zakwaterowania oraz biur zapewniające funkcjonowanie obiektu poza dniami meczowymi. Znalazły się w nim najnowsze rozwiązania ekologiczne, nie tracąc przy tym industrialnego ducha tego miejsca. Gratulujemy Pauli Jaworek przygotowania szczegółowej koncepcji w ramach pracy magisterskiej na Politechnice Śląskiej." - napisali przedstawiciele Rakowa na swoich kanałach społecznościowych, załączając film, który prezentuje wizualizację obiektu.

