Przerażające informacje. Pseudokibice pobili ciężko 17-latka. Został przewieziony do szpitala, policja zatrzymała podejrzanych

Do bardzo złych wydarzeń doszło w trakcie meczu derbowego między Ruchem Chorzów a GKS Tychy. W poniedziałek 16 września 2024 roku trzech mężczyzn i jedna osoba nieletnia napadła na 17-letniego fana klubu z Tychów, który został brutalnie pobity. Nastolatek z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Doszło do serii zatrzymań.

Bardzo mocne doniesienia w sprawie meczu GKS Tychy z Ruchem Chorzów. Młody kibic brutalnie pobity

Według informacji medialnych, do ataku na kibica klubu GKS-u doszło ulicy Edukacji z ulicą Fitelberga, gdzie kilku mężczyzn zaatakowało 17-latka. Informację w tej sprawie przekazał facebookowy profil 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze", który opisał, że wiek napastników wynosił od 16 do 35 lat.

- W dn. 16.09.2024r ok. godz. 18 na ul. Edukacji w Tychach doszło do pobicia 17 - latka przez grupkę mężczyzn (od 16 - 35lat) pseudokibiców chorzowskiego klubu. Nastoletni kibic tyskiego GKS w stanie ciężkim z licznymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Katowicach Ligocie. Napastnicy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji. Trzech z nich (22-35lat) trafiło do policyjnego aresztu, a 16- latek przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka. Policjanci KMP Tychy pod nadzorem prokuratury prowadzą śledztwo w tej sparwie. W najbliższym czasie napastnikom zostaną postawione prokuratorskie zarzuty. - czytamy na mediach społecznościowych.

Informację o ciężkim stanie pobitego potwierdza policja.

- – Nastolatka zaatakowało kilka osób. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Katowicach. - powiedziała mł. asp. Paulina Kęsek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tychach w rozmowie z portalem "NoweInfo.pl".