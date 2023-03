Przez rok był bez pracy. Klub I ligi zatrudnił trenera znanego z Ekstraklasy

Co za historia! Tak kiedyś Dominik Hładun ruszył w pościg za złodziejem, błyskawiczna reakcja

W Radomiaku Banasik pracował przez prawie 4 lata z dużymi sukcesami. Najpierw wprowadził zespół z II ligi do pierwszej, a w sezonie 2020/21 drużyna z Radomia awansowała do ekstraklasy. Po awansie spisywała się bardzo dobrze, bo pierwszą rundę sezonu 2021/22 zakończyła na czwartym miejscu. Później było nieco gorzej, a Banasik trochę niespodziewanie został zastąpiony przez Mariusza Lewandowskiego. Od lipca ubiegłego roku niespełna 50-letni Banasik nie pracował, mimo, że miał oferty z kilku klubów. Dopiero teraz zdecydował się podjąć pracę w GKS Tychy, w którym przejmie stery po trenerze tymczasowym, Przemysławie Pitrym (zastąpił Dominika Nowaka).

Pozostałymi asystentami Banasika będą Andrzej Bledzewski i Łukasz Biliński. W najbliższym meczu przeciwko Resovii (3 kwietnia) drużynę poprowadzi jeszcze Pitry, a Banasik ze względów osobistych podejmie pracę za tydzień. Z klubem ze Śląska związał się kontraktem do czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. GKS Tychy zajmuje aktualnie 11 miejsce w tabeli, ze stratą 11 punktów do miejsca dającego możliwość gry w barażach o awans do ekstraklasy.

