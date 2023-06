Puszcza Niepołomice dokonała niemożliwego. Tak trener Tomasz Tułacz podsumował awans do ekstraklasy

Sezon zasadniczy Puszcza zakończyła na piątym miejscu. Sukces jest tym cenniejszy, że oba spotkania barażowe grała na wyjeździe. Najpierw pokonała Wisłę Kraków 4:1, co już było sensacją. W finale wygrała z Termalicą 3:2 po dogrywce. Za awansem do ekstraklasy stoi trener Tomasz Tułacz, który pracuje w Puszczy od ośmiu lat. Gdy przychodził zespół był w drugiej lidze. Od sześciu lat Puszcza występuje zapleczu ekstraklasy.

Szkoleniowiec nie ukrywał radości po wywalczeniu przepustki do elity. - Czuję ogromną satysfakcję - powiedział trener Tomasz Tułacz w rozmowie z Polsatem Sport. - To jest nieprawdopodobne uczucie. Myślę, że dokonaliśmy czegoś niemożliwego dla wielu, wielu obserwatorów. Pracowaliśmy na to wspólnie tyle lat. Bycie w ekstraklasie, dla takiego niewielkiego klubu jak Puszcza, to jest coś niesamowitego. Ale się zdarzyło. To pokazuje, że ci niekoniecznie wielcy, mogą i potrafią oraz są skuteczni w tym, co robią. Słowa uznania dla moich zawodników - mówił.

Dla Puszczy to jubileuszowy rok, bo obchodzi w nim 100-lecie istnienia. Trener Tułacz wyznał, co złożyło się na historyczne osiągnięcie. - Jedno słowo: energia - stwierdził. - Ten pozytyw, który towarzyszył nam przez cały rok. Chęć zrobienia wyniku na na 100-lecie, o którym mówiliśmy i powtarzaliśmy. Do tego pozytywne i emocjonalne nastawienie w tych wszystkich pojedynkach, które stoczyliśmy z rywalami. Naprawdę wychodziliśmy z ciężkich opresji. Nie było łatwo, ale tym bardziej to smakuje - podkreślił trener Puszczy, która mecze domowe w ekstraklasie ma rozgrywać na stadionie Wisły Kraków.

