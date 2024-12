Nie żyje były szef Lecha Poznań! Bogdan Zeidler poprowadził do klub do wielkich sukcesów. Żałoba w Wielkopolsce

Ryoya Morishita wysoko zawiesza sobie poprzeczkę w Legii. To jest celem Japończyka, podoła wyzwaniu?

O problemach finansowych Lechii głośno jest w środowisku ligowym od wielu tygodni. Ze względu na zaległości finansowe, wniosek o jednostronne rozwiązanie kontraktu z winy klubu zastosował już Conrado. W ostatnich dniach – jak ustaliła Interia.pl – na podobną drogę (wezwanie do uregulowania należności pod groźbą rozwiązania umowy) weszła większość piłkarzy gdańskiego zespołu.

PZPN wyjaśnia, co oznacza dla Lechii jego decyzja w sprawie licencji

Potwierdzeniem kłopotów beniaminka, objętego przez PZPN szczególnym nadzorem finansowym, jest wspomniana na wstępie decyzja organu związkowego. - Zawieszenie licencji oznacza, że klub nie może przystąpić do rozgrywek ligowych – wyjaśnił wprost kierownik Działu Licencji PZPN, Fredy Furst w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Lechia ma więc niespełna pięć tygodni na uregulowanie zaległych płatności (wobec własnych piłkarzy oraz wobec podmiotów zewnętrznych, np. w związku z dokonanymi transferami). To jedyna droga, by licencja została jej przywrócona, a drużyna mogła zagrać przeciwko lublinianom. Warto pamiętać również, że brak licencji oznacza walkower dla przeciwnika. Zaś ewentualne trzy walkowery to degradacja o dwie klasy rozgrywkowe.

Zawieszenie licencji nie jest jedyną sankcją nałożoną na gdański klub za niespełnieniu obowiązków nałożonych przez Komisję ds. Licencji Klubowych. Lechia objęta została także zakazem transferowym (dotyczącym transakcji „do klubu”; sprzedaż graczy jest możliwa, bo przecież mogłaby poprawić sytuację finansową).

Gdański klub nie może też w tej chwili uprawniać do gry w swych szeregach nowych zawodników, nawet tych ewentualnie pozyskanych bezkosztowo. - Aby te środki zostały uchylone, klub musi wykazać się przed komisją odpowiednią sytuacją finansową, pozwalającą na zaciąganie nowych zobowiązań – dodał Fredy Furst,

Jest reakcja Lechii na decyzję PZPN-u

Działania Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN nie pozostały bez odpowiedzi ze strony włodarzy gdańskiego klubu. „Lechia (...) pracuje nad rozliczeniem należności zgodnie z wymogami i z przyjętym harmonogramem spłat. (…) Klub znajdzie rozwiązania, które umożliwią uregulowanie zaległości, co przywróci mu prawo do gry w ekstraklasie i pozwoli na kontynuację występów w drugiej części sezonu” – zapewnił klub w oświadczeniu wydanym po decyzji organu związkowego.

Przypomnijmy jeszcze, że podobne kroki – zawieszenie licencji oraz zakaz rejestracji nowych graczy – komisja nałożyła także na pierwszoligową Kotwicę Kołobrzeg.

Komunikat Lechii Gdańsk w sprawie decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN👉 https://t.co/L4Du0jQ6OP pic.twitter.com/dJ5BkS0otP— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) December 27, 2024

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć