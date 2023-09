QUIZ. Ile wiesz o Legii Warszawa? Dla prawdziwego kibica 9/10 to obowiązek!

W różnych częściach Polski opinia o najlepszym polskim klubie piłkarskim może być odmienna, ale nie da się ukryć, że w ostatniej dekadzie to Legia Warszawa odnosiła największe sukcesy. Legioniści wciąż pozostają ostatnim mistrzem Polski, który zdołał zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, i choć w dwóch ostatnich sezonach zespół z Łazienkowskiej miał swoje problemy, powoli wraca na szczyt. Świadczy o tym ostatnie wicemistrzostwo kraju, a także historyczny awans do Ligi Konferencji Europy! Kibice Legii po zwycięstwie z FC Midtjylland są wniebowzięci, a teraz mogą też sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie.

QUIZ o Legii Warszawa. Sprawdź swoją wiedzę!

W piątek (1 września) Legia pozna rywali w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, a my przygotowaliśmy specjalny quiz. Możecie w nim sprawdzić, jak dobrze znacie tegorocznego pucharowicza ze stolicy. Poprawna odpowiedź na co najmniej 8 z 10 pytań będzie zadowalająca, ale prawdziwy kibic powinien mierzyć jeszcze wyżej. Życzymy dobrej zabawy!