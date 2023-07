Raków Częstochowa będzie musiał to zrobić, jeśli Kovacevic odejdzie. Zagraniczne media już huczą

Patryk Kun o transferze do wicemistrza Polski. Mówi o strefie komfortu i presji

Bramkarzem z Banja Luki interesuje się m.in. Bayer Leverkusen, który zdaniem francuskich mediów może zapłacić za niego aż siedem milionów euro. W Częstochowie chcieliby bardzo szybko reinwestować chociaż część tych pieniędzy, wypożyczając z Asterasu Tripolis Antonisa Tsiftsisa - poinformował grecki portal Sport24.

Oni nie będą bronić Rakowa

Raków zdążyło opuścić tego lata już czterech bramkarzy. Kacper Trelowski został piłkarzem Śląska Wrocław, Jakub Mędrzyk odszedł do Miedzi Legnica, a Xavier Dziekoński do Korony Kielce. Odejście Kovacevicia byłoby dla Rakowa stratą już czwartego bramkarza przed startem nowego sezonu ligowego (za to już 11 lipca Raków zagra z Florą Tallinn w el. Ligi Mistrzów).

Ta wędrówka bramkarzy, przy jednoczesnym wzmocnieniu jedynie Bieszczadem, sprawia, że częstochowski klub chce sięgnąć po Antonisa Tsiftsisa. 23-letni Grek w minionym sezonie zagrał tylko siedem spotkań w barwach Asterasu.

