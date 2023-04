Raków odjechał Legii, ale lider ma problemy i zmartwienia. „To są sytuacje, które trzeba dobrze zdiagnozować”

Raków w niedzielne popołudnie wygrał z Widzewem 2:0, więc mógł potem spokojnie przyglądać się, jak przy Łazienkowskiej aktualny jeszcze mistrz, Lech, odbiera punkty marzącej o odzyskaniu złota Legii. Po remisie w stolicy słowa Wojciecha Cygana, szefa Rady Nadzorczej częstochowskiej spółki (- Gramy do końca o osiągnięcie wszystkiego, co w tym sezonie będzie można osiągnąć – mówił w rozmowie z „Super Expressem”, oceniając szanse na dublet) brzmią bardzo poważnie.

Na finiszu rozgrywek (i w finale Pucharu Polski, w którym Raków zagra z Legią), prócz formy czysto sportowej, ważne będzie jednak także zdrowie zawodników. Zwłaszcza tych kluczowych. A pod tym względem częstochowian spotkał w niedzielę cios. Ivi Lopez zdążył otworzyć wynik meczu z łodzianami, ale kilka minut później musiał opuścić boisko z powodu dolegliwości.

- Na pewno jest to uraz mięśnia. A to są zawsze sytuacje, które trzeba dobrze zdiagnozować – mówił trener Marek Papszun po końcowym gwizdku, mając na myśli na przykład badanie USG. - Ivi je przejdzie i zobaczymy, co dalej. Wierzę, że to nie jest poważny uraz. Wiemy, że jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Będziemy chcieli mu pomóc, by jak najszybciej wrócił do drużyny – dodawał szkoleniowiec Rakowa.

Hiszpański lider drużyny nie jest jedynym graczem lidera tabeli, który boryka się z kłopotami zdrowotnymi. - Jesteśmy w tej fazie sezonu, w której zawodnicy mają sporo mikrourazów. I to się czasem w meczu odzywa. Niektórzy grają na środkach przeciwbólowych, cenne jest to ich poświęcenie – przyznawał opiekun częstochowian, przywołując przykład niedzielnego zmiennika Lopeza.

Mateusz Wdowiak, który zastąpił Hiszpana, też bowiem nie dotrwał na murawie do końcowego gwizdka. - Mati też miał trochę małych problemów, mogło mu się coś tam odezwać. Ale zmiana była taktyczna, a Marcin [Cebula], który wszedł ze świeżymi siłami, pomógł zamknąć ten mecz – przypomniał Papszun.

