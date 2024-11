Raków wydarł zwycięstwo w ostatniej chwili! Kolejna porażka Śląska, GieKSa ograła Lechię. Ekstraklasa sobota 30.11 WYNIKI

Piotr Czachowski o magii Stali Mielec, etacie ślusarza, trzech podejściach do Legii Warszawa. Kto i dlaczego zapłacił za niego miliardy? [ROZMOWA SE]

Co za historie!

Strzelali jak ON!

Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 0:1

1:0 Mateusz Cholewiak 66'

GKS Katowice - Lechia Gdańsk 2:0

1:0 Arkadiusz Jędrych 14', 2:0 Sebastian Bergier 43'

Widzew Łódź - Raków Częstochowa 2:3

1:0 Jakub Sypek 3', 2:2 Imad Rondić 56' - 1:1 Jean Silva 5', 1:2 Ivi Lopez 39', 2:3 Jonatan Brunes 90+4'

Dziś zabiliśmy futbol w Łodzi! 🤷‍♂️TRZY PUNKTY JADĄ DO CZĘSTOCHOWY! 🔥#WIDRCZ pic.twitter.com/yrA43g0WIR— Raków Częstochowa (@Rakow1921) November 30, 2024

Śląsk - Puszcza

Śląsk od pierwszych sekund mocno ruszył do przodu i nie minęła minuta, kiedy trybuny zawrzały, bo w polu karnym padł Arnau Ortiz i sędzia wskazał na jedenasty metr. Po analizie arbiter jednak cofnął swoją decyzję. Kilkadziesiąt sekund później ponownie zrobiło się w polu karnym gości gorąco, kiedy Sylwester Jasper dograł do wbiegającego Piotra Samca-Talara, który z kilku metrów nie trafił w bramkę.

Puszcza przetrzymała początkowy napór Śląska i z czasem sama zaczęła atakować. Zespół trenera Tomasza Tułacza szukał swoich szans przede wszystkim w stałych fragmentach gry, a do tego spowalniał grę i kradł każdą sekundę. Reakcja sztabu trenerskiego gospodarzy była niemal błyskawiczna, bo nie minęło dziesięć minut, a już zwracał uwagę arbitrowi na grę na czas rywali.

Cały czas optyczną przewagę miał Śląsk, oddawał dużo strzałów, ale nie potrafił trafić do siatki. Najlepszą okazję miał Mateusz Żukowski, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował jeden z obrońców Puszczy.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił - Śląsk miał przewagę, atakował, a Puszcza starała się kontratakować, szukać stałych fragmentów gry i kraść czas.

Po jednym z nielicznych wypadów dosyć przypadkowo piłka trafiła w pole karne do Jakova Blagaica, który przymierzył głową i tylko refleksowi Rafała Leszczyńskiego Śląsk zawdzięczał, że nie przegrywał.

Gospodarze nie mieli pomysłu na przebicie się przez mur białych koszulek. Puszcza była konkretniejsza. Po jednym z jej wypadów obrońcy Śląska tak wybijali piłkę, że ta trafiła do Mateusza Cholewiaka. Ten się nie namyślał, uderzył, i chociaż źle trafił w piłkę, to ta wpadła do siatki.

GKS - Lechia

Drużyna trenera Rafała Góraka od początku ruszyła do natarcia, choć doping – zgodnie z planem - był prowadzony dopiero od 9. minuty. Przed upływem kwadransa starania gospodarzy przyniosły efekt w postaci gola, zdobytego głową przez Arkadiusza Jędrycha po centrze Marcina Wasielewskiego z prawej strony.

Goście długo nie potrafili się przebić przed bramkę rywali. Dopiero w 41. minucie Dawid Kudła musiał interweniować po uderzeniu Ukraińca Maksyma Chłania z 16 metrów.

Zaraz potem GKS podwyższył prowadzenie, kiedy kontrę rozpoczętą przy własnym polu karnym zakończył Sebastian Bergier.

Kontaktowego gole jeszcze przed przerwą mógł zdobyć Ukrainiec Bohdan Wjunnyk, ale jego strzał z kilku metrów obronił Kudła.

W drugiej części gdańszczanie zagrali ofensywniej. Kilka razy "zamieszali" w polu karnym gospodarzy. Najbliżej szczęścia znów był Wjunnyk, który strzelił tuż obok słupka z dobrej pozycji.