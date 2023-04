Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? Piłkarz zabrał głos, mowa o Lechu Poznań!

Ostra opinia byłego piłkarza Legii. Wypuszczenie Pekharta to był błąd? Jan Mucha powiedział to wprost

Marcin Kamiński postanowił zabrać głos w sprawie swojej przyszłości. Piłkarz Schalke 04, który od lat przebywa w Niemczech, jest na końcu swojej umowy z klubem z Zagłębia Ruhry, który walczy o utrzymanie w Bundeslidze. Zawodnik reprezentacji Polski porozmawiał z portalem "meczyki.pl" o swojej przyszłości i o potencjalnym powrocie do Lecha Poznań. Padły jasne słowa.

Reprezentant Polski wróci do Ekstraklasy? Mówi się o Lechu Poznań!

Marcin Kamiński w 2016 roku odszedł z Lecha Poznań, aby występować w Niemczech. W trakcie swojej kariery był zawodnik Stuttgartu, Fortuny Duesseldorf i Schalke, z którym kontrakt kończy mu się już w czerwcu. Piłkarz w rozmowie z portalem "meczyki.pl" powiedział, czy byłby zainteresowany powrotem do Ekstraklasy, a konkretnie do drużyny Lecha, z którą był w Polsce związany. Jak sam przyznaje, stolica Wielkopolski nadal znaczy dla niego bardzo wiele.

- Czy wyobrażam sobie powrót do Lecha? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Poznań jest dla mnie ważnym miejscem i nim pozostanie. Nie zamykam się na to, ale nie wiem, co się wydarzy - powiedział Marcin Kamiński.