Są nowe informacje na temat stanu zdrowia Kamila Glika. Trener przekazał informacje, wtedy zostaną podejmowane decyzje!

Duży dramat Kamila Glika. Były obrońca reprezentacji Polski tuż przed meczem z Lechem Poznań doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Tak groźna kontuzja dla tak doświadczonego piłkarza jak Glik może w praktyce oznaczać koniec kariery, a w najlepszym przypadku sezonową przerwę od grania w piłkę nożną. Teraz więcej informacji na temat zdrowia piłkarza przekazał trener Cracovii - Dawid Kroczek.

Co ze zdrowiem Kamila Glika? Trener przekazuje wiadomość!

Jak powiedział Kroczek, do urazu kolana piłkarza doszło w trakcie sesji treningowej klubu, kiedy to doświadczony defensor próbował blokować dośrodkowanie. Niestety, w trakcie akcji źle umiejscowił nogę na podłożu, co spowodowało ból. Jak mówi trener Cracovii, sytuacja będzie bardziej szczegółowo omawiana w przyszłym tygodniu, a teraz pozostaje czekać na ostateczne decyzje.

- Jeżeli chodzi o Kamila, to w jednym z ostatnich treningów blokował dośrodkowanie i w tej akcji źle ustawił nogę, co spowodowało ból w obrębie kolana. Jeżeli chodzi o rokowania, to musimy czekać na ostateczne decyzje, które będą w przyszłym tygodniu, co będziemy dalej robić jeżeli chodzi o powrót Kamila na boisko - mówił trener Cracovii w trakcie konferencji prasowej.