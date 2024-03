Ścięło nas z nóg widząc, jak mieszka Lukas Podolski. W końcu pokazał to publicznie. Królowie mogą zazdrościć mu mieszkania

To realne?

Marek Papszun zaliczy sensacyjny powrót do Ekstraklasy? Mówią o rozmowach! To byłby hit!

Karolina Bojar-Stefańska wybrana najpiękniejszą sędzią piłkarską świata. "Piłkarze wrzucali mi numery telefonów do kieszeni"

Lukas Podolski przez wiele lat obiecywał, że pod koniec kariery zawita do Górnika Zabrze, któremu kibicuje od dziecka. Choć piłkarz niemal całe życie spędził w Niemczech, nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi i nie ukrywał, że chciałby wrócić choć na chwilę na Górny Śląsk. Obietnicy ostatecznie dotrzymał i obecnie rozgrywa swój kolejny sezon w barwach zespołu z Zabrza. I Podolski nie tyko występuje w Górniku jako piłkarz, ale stara się, aby cały klub stanął na równe nogi. Sam zawodnik na dobre zadomowił się na Górnym Śląsku.

A świadczy o tym, że były reprezentant Niemiec uwił sobie luksusowe gniazdko w Katowicach. Podolski raczej nie chwalił się swoim mieszkaniem, ale tym razem zrobił wyjątek dla sklepu meblowego Westwing, który opublikował nagranie z domu zawodnika na kanale YouTube. W materiale możemy zobaczyć, że piłkarz ma przestronne mieszkanie urządzone w nowoczesnym stylu. A ze względu na to, że dom usytuowany jest na wyższym piętrze, rozciąga się z niego piękny widok na Katowice.

Tak mieszka Lukas Podolski. Widok zapiera dech

- Każdy ma swój gust i jestem zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Ważne, abyście jako rodzina czuli się dobrze we własnym domu i oczywiście przedyskutowali ze swoim współmałżonkiem, jakie kolory wybrać, co zrobić, jak zaaranżować każde pomieszczenie - powiedział piłkarz Górnika Zabrze na nagraniu.