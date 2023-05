Sebastian Mila o liderach Śląska Wrocław. Jasna deklaracja legendy klubu

Wprawdzie Śląsk źle zaczął spotkanie z Wisłą Płock, ale później zdołał odwrócić przebieg rywalizacji. Trzy asysty zapisał Erik Exposito do którego wcześniej było wiele pretensji. Bramkę zdobył John Yeboah. Były kapitan Sebastian Mila tak oceniał ten duet w rozmowie z naszym portalem przed starciem z Nafciarzami. - Najlepszym piłkarzem jest John Yeboah - podkreślił legendarny pomocnik. - To na nim będzie spoczywała odpowiedzialność. Na niego wszyscy będą patrzyli, co zrobi, bo posiada największe umiejętności. On jest liderem. To od niego wszyscy będą wymagali i oczekiwali, żeby poderwał kolegów. Do tego Erik Exposito. Jednak z tych meczów, w których sam potrafił sobie wykreować sytuacje, oddać strzał z dystansu i strzelić gola. Hiszpan ma świetną lewą nogę. Musi wykorzystywać ten atut - wyznał Mila w rozmowie z naszym portalem.

