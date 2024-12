i Autor: Jakub Piasecki/Cyfrasport Filip Majchrowicz

Kataklizm w raju

Poważne problemy bramkarza Górnika Zabrze. Olbrzymie zniszczenia, piłkarz nie może wrócić do Polski

Przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy to idealny moment dla piłkarzy, by wybrać się do ciepłych krajów i naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami. Tak też uczynił bramkarz Górnika Zabrze Filip Majchrowicz, ale on tych wakacji nie będzie wspominać najlepiej.