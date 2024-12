Poważne problemy bramkarza Górnika Zabrze. Olbrzymie zniszczenia, piłkarz nie może wrócić do Polski

Według doniesień portalu meczyki.pl po meczu z Djurgarden podobno zaiskrzyło między Portugalczykiem, a Dariuszem Mioduskim. Miało dojść do wymiany zdań między nim, a właścicielem klubu. Feio miał wygarnąć prezesowi m.in. kwestię transferów. Jak ta scysja wpłynie na sytuacją szkoleniowca w warszawskim klubie? Jego kontrakt jest ważny do końca sezonu.

Nie będzie rewolucji i zmian w składzie Legii

Plany transferowe to ważny temat dla Portugalczyka w kontekście rywalizacji na trzech frontach. Podczas konferencji prasowej przyznał, że do kadry Legii na mecze Ligi Konferencji dołączą Juergen Elitim i Wojciech Urbański. - Nie spodziewajcie się rewolucji i wielu zmian - powiedział trener Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Na chwilę obecną nie dostałem żadnego zadowalającego nazwiska, aby wzmocnić drużynę. Będę robił swoją robotę ze sztabem. Ufam tym graczom. Chcę, aby dalej się rozwijali. Na każdą wojnę pójdę z moimi żołnierzami. Nie mam z tym problemu - zaznaczył.

Teraz urlop, a potem zgrupowanie w Hiszpanii

Piłkarze z urlopów wrócą 6 stycznia, co zastaną? Po trzech dniach przygotowań w ośrodku klubowym zespół wyjedzie do Hiszpanii. Zgrupowanie potrwa dziesięć dni. Do startu ligi Legia będzie pracowała na własnych obiektach.

