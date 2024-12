Ivi Lopez nie poddał się i wrócił do gry

Hiszpan przeżywał trudne chwile po urazie lewego kolana, którego doznał latem ubiegłego roku podczas sparingu z Puszczą Niepołomice. Powrót do gry przedłużał się. Jednak lider Rakowa nie poddał się, wrócił na boisko i znów błyszczał w ekstraklasie. Z powrotu kluczowego piłkarza ucieszył się trener Marek Papszun, który z Ivi Lopezem w nowym roku chce powalczyć o mistrzostwo Polski.

Kapitan z urazem kolana jak gwiazda Rakowa

W tym roku w podobnej sytuacji, co Ivi Lopez znalazł się Bartosz Przebinda, kapitan reprezentacji Polski dzieci z domów dziecka. W sierpniu wziął udział w mistrzostwach świata domów dziecka, które rozgrywane są co roku na stadionie Legii. Został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. To było drugie takie jego wyróżnienie z rzędu. Polska została wicemistrzem świata, przegrywając po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną. Przebinda już wtedy miał problemy z prawym kolanem. Jednak zacisnął zęby, bo nie chciał zostawić drużyny. Później przeszedł operację w Szczecinie, skąd pochodzi. Obecnie jest na etapie rehabilitacji. Ostatnio zaczął biegać.

i Autor: Archiwum prywatne Bartosz Przebinda

- Bartek, nie martw się, wrócisz do pełnej sprawności. Głowa do góry! Przed tobą ciężkie dni, ale na pewno jesteś silny i wyjdziesz z tego. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, to zrobię to. Mocno cię ściskam - powiedział Ivi Lopez w nagraniu, które wysłał do kontuzjowanego zawodnika Orła Unin.

Hiszpan zmotywował młodego zawodnika

Pomocnik Rakowa jak mało kto, rozumie sytuację, w której znalazł się młody zawodnik. Od razu zareagował, gdy dowiedział się o jego urazie. Najpierw przygotował dla niego specjalne wideo, w którym dodawał mu otuchy w tych trudnych dla niego chwilach. „Bartek, nie martw się, wrócisz do pełnej sprawności. Głowa do góry! Przed tobą ciężkie dni, ale na pewno jesteś silny i wyjdziesz z tego. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, to zrobię to. Mocno cię ściskam” - powiedział Ivi Lopez w nagraniu, które wysłał do kontuzjowanego zawodnika Orła Unin.

Łączy ich wspólny idol: Cristiano Ronaldo

W przyszłym roku Hiszpan zamierza zaprosić młodego gracza na mecz Rakowa. Obdarował go także prezentami na święta Bożego Narodzenia. Obaj wymieniali się wiadomościami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Łączy ich nie tylko uraz kolana, ale także to, że są fanami Cristiano Ronaldo.

