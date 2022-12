Sensacyjny powrót do Wisły Kraków! W przeszłości ściągnął do Polski piłkarskie perełki

Klub spod Wawelu szuka drogo wyjścia z kryzysu i powrotu do ekstraklasy. Władze zdecydowały się zatrudnić 52-letniego Kiko Ramireza, który pracował w Wiśle od stycznia do grudnia 2017 roku. Ramirez nie zastąpi na stanowisku trenera Radosława Sobolewskiego, ale obejmie funkcję dyrektora sportowego. Jest to o tyle ciekawe, że pracując w Krakowie w 2017 roku, Ramirez miał udział w ściągnięciu Carlitosa i Jesusa Imaza. Obaj Hiszpanie do tej pory są ważnymi piłkarzami w swoich klubach – Imaz w Jagiellonii a Carlitos w Legii. Dyrektorem sportowym Wisły był wówczas Manuel Junco, ale kontakty Ramireza przyczyniły się do pozyskania tych klasowych piłkarzy, do których można zaliczyć również Pola Lloncha. Po odejściu z Wisły, Ramirez pracował w II-ligowym klubie hiszpańskim Sabadell FC , a ostatnio był trenerem klubu Odisha FC w Indiach. - Cieszę się, że po zaawansowanych rozmowach udało się nam dojść do porozumienia z Kiko Ramirezem. To osoba, która zna polski rynek piłkarski i mamy nadzieję, że swoją pracą odpowie na aktualne potrzeby Wisły Kraków, co zresztą udowodnił już w przeszłości, gdy pod Wawel trafiali jakościowi zawodnicy – powiedział prezes Wisły Jarosław Królewski. Umowa z Hiszpanem ma obowiązywać do końca obecnego sezonu, ale Królewski nie wyklucza jej przedłużenia. Wisła po rundzie jesiennej rozgrywek 1. ligi zajmuje 10 miejsce ze stratą 4. punktów do szóstego, które gwarantuje grę w barażach o awans do ekstraklasy.

Po pięciu latach pod Wawel wraca Kiko Ramírez, który obejmuje stanowisko Dyrektora Sportowego Wisły Kraków. Wɪᴛᴀᴍʏ ᴘᴏɴᴏᴡɴɪᴇ przy R22, @enkikos! 🔵⚪️🔴▶️ https://t.co/xFkS0C7k8u pic.twitter.com/ZjhoH2LXF5— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) December 5, 2022