i Autor: CyfraSport Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Śląsk Wrocław reaguje na skandaliczny transparent wywieszony podczas meczu. Jasna deklaracja ze strony klubu

Na meczu Śląska Wrocław z Lechem Poznań w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy doszło do niemałego skandalu. W drugiej części spotkania, na trybunie należącej do kibiców Śląska, pojawił się transparent uderzający w polską pomoc dla Ukrainy. Klub postanowił odnieść się do całego zdarzenia, zapewniając, że baner nie przedstawiał stanowiska Śląska Wrocław.