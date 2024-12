Śląsk Wrocław wydał pilne oświadczenie. Padły stanowcze słowa. „Chcemy przeprosić”

Śląsk Wrocław wydał oświadczenie. „Chcemy przeprosić”

To nie jest łatwy sezon dla kibiców Śląska Wrocław. Coraz więcej mówi się o potencjalnych odejściach piłkarzy z klubu. Fani Śląska są rozczarowani formą. Ekipa zdobyła zaledwie dziesięć punktów, wygrywając przed zimową przerwą zaledwie jedno z osiemnastu spotkań. To ogromne rozczarowanie. Śląsk traci obecnie osiem punktów do miejsca, które może zagwarantować im utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wicemistrz kraju znajduje się w wielkim dołku formy. Kibice dali upust swoim emocjom podczas ostatniego spotkania – m.in. w formie transparentów, które pojawiły się na trybunach.

W poniedziałek, 16 grudnia w mediach społecznościowych klubu pojawił się post, pod którym podpisał się prezes ekipy z Wrocławia, Patryk Załęczny, dyrektor sportowy oraz piłkarze. Kibice dowiedzieli się o trwających poszukiwaniach nowego trenera.

Drodzy Kibice Śląska Wrocław, przedstawiamy komunikat klubu po zakończonej rundzie jesiennej PKO BP Ekstraklasy 2024/25: pic.twitter.com/pw3h7yYqeS— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 16, 2024

Treść oświadczenia Śląska Wrocław

Drodzy kibice Śląska Wrocław.

Zdajemy sobie sprawę, że za nami całkowicie nieudana runda w PKO BP Ekstraklasie. W imieniu klubu chcemy Was przeprosić za to, jak dużo przyniosła Wam ona rozczarowań, a jak mało powodów do radości, na którą zasługujecie.

W całym 2024 roku domowe mecze Śląska odwiedziło 369 223 kibiców. Wielu z Was wspierało drużynę również na spotkaniach wyjazdowych w Polsce i Europie. Udowodniliście, że jesteście ze swoim klubem zarówno, gdy walczy on o najwyższe cele, jak i wtedy, gdy znajduje się w dole tabeli. Wy spisywaliście się na medal przez cały rok. Dziękujemy!

Obecnie trwają rozmowy i ustalenia dotyczące zatrudnienia nowego trenera naszego zespołu. Plan przygotowań do rundy wiosennej jest już nakreślony, ale chcielibyśmy Wam go zaprezentować już po ogłoszeniu sztabu szkoleniowego.

Śląsk Wrocław to wielki klub, który tworzy zarówno pierwsza drużyna, jak i sekcja piłki nożnej kobiet, ok. 400 dziewczynek i chłopców trenujących w akademii, zespoły AMP i blind futbolu oraz przede wszystkim wiele tysięcy Was, kibiców. Wiemy, że w nowym roku wszyscy musimy się zjednoczyć, by utrzymać Ekstraklasę we Wrocławiu.

Mamy świadomość, ze żadne słowa nie zastąpią goli i zwycięstw naszej drużyny. Przed nami czas niezwykle intensywnej pracy podczas przerwy w rozgrywkach oraz ogromnie wymagająca runda wiosenna. Śląsk Wrocław nigdy się nie podda. Nie jest tak, że tylko chcemy, by wiosna była nasza. Ona musi być nasza.

Do zobaczenia #NaStadionie!