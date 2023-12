Śląsk z kolejnym zwycięstwem? Lider podejmie mistrza

Kursy TOTALbet: Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa

Nie ma wątpliwości, że Śląsk Wrocław jest zdecydowanie największą sensacją obecnego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę rzutem na taśmę uratował w minionych rozgrywkach ligowy byt, a i tego sezonu nie zaczął dobrze. Po trzech kolejkach „Wojskowi” mieli na koncie zaledwie punkt i wydawało się, że po raz kolejny czeka ich zażarta walka o utrzymanie. Wówczas w drużynie z Dolnego Śląska coś jednak „zaskoczyło” i zaczęła ona osiągać nieprawdopodobne wręcz wyniki. Od momentu sierpniowej porażki ze Stalą Mielec wrocławianie rozegrali trzynaście ligowych spotkań – aż jedenaście z nich wygrali, zanotowali przy tym dwa remisy i nie ponieśli ani jednej porażki! Co więcej, na rozkładzie mają niemal wszystkich „możnych” naszej ligi, potrafili bowiem wygrać z Lechem Poznań (3:1), Pogonią Szczecin (2:0), Jagiellonią Białystok (2:1) oraz Legią Warszawa (4:0). Do pełni szczęścia brakuje im jedynie wygranej nad Rakowem Częstochowa, co może stać się ich udziałem już w najbliższy weekend. Właśnie wtedy mistrzowie Polski zameldują się bowiem we Wrocławiu, aby powalczyć o niezwykle cenne trzy punkty. Co ciekawe, w opinii ekspertów z TOTALbet wyraźnym faworytem tej rywalizacji będą mistrzowie Polski. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf ekipy spod Jasnej Góry płaci bowiem 2.15 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Śląska wynosi natomiast 3.55 zł.

Raków do Wrocławia uda się natomiast w bardzo dobrych nastrojach. Podopieczni Dawida Szwargi pokonali w czwartek w wyjazdowym meczu Sturm Graz (1:0), dzięki czemu zachowali szansę na zajęcie trzeciego miejsca w grupie, dającego prawo gry w 1/16 finału LKE. Nie oznacza to jednak, że mecz ze Śląskiem potraktują jakkolwiek ulgowo. Przeciwnie - czwartkowe zwycięstwo w Austrii powoduje, że Medaliki złapały jeszcze większą pewność siebie i zrobią wszystko, aby z Dolnego Śląska wrócić „z tarczą”. Nie będzie to natomiast zadanie łatwe, częstochowianie – mający wciąż w zanadrzu mecz zaległy do rozegrania – tracą obecnie do prowadzącego Śląska Wrocław aż osiem punktów. Ewentualna wygrana na Dolnym Śląsku pozwoli zatem zbliżyć się do lidera, porażka sprawi natomiast, że strata ta wzrośnie do pokaźnych rozmiarów. Który rozwój wypadków jest bardziej prawdopodobny? Zdaniem ekspertów z TOTALbet – ten pierwszy. Legalny polski bukmacher kurs na wygraną mistrza ustalił na poziomie 2.15, w przypadku triumfu obecnego lidera jest to z kolei 3.55. Biorąc pod uwagę dyspozycję piłkarzy Śląska, kurs ten wydaje się być niezwykle atrakcyjny.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Śląsk Wrocław – 3.55

remis – 3.55

Raków Częstochowa – 2.15

Podwójna szansa:

1X – 1.67

12 – 1.31

X2 – 1.32

Śląsk Wrocław strzeli gola:

tak – 1.39

nie – 2.84

Raków Częstochowa strzeli gola:

tak – 1.23

nie – 3.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.50 powyżej 1.5 – 1.29

poniżej 2.5 – 1.86 powyżej 2.5 – 1.91

poniżej 3.5 – 1.33 powyżej 3.5 – 3.22

poniżej 4.5 – 1.12 powyżej 4.5 – 6.10

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

