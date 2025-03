Dla Śląska była to już jedna z ostatnich okazji, żeby przedłużyć swoje szanse i marzenia na utrzymanie w Ekstraklasie. Już w 2. min gospodarze mogli prowadzić, ale po akcji Assada Al Hamlawiego i jego strzale jeden z obrońców zablokował piłkę, która przyszła obok słupka. Pięć minut później po dośrodkowaniu Adriana Przyborka główkował Efthymis Koulouris, ale świetnie interweniował Rafał Leszczyński. Mecz był bardzo otwarty i co rusz kotłowało się pod obiema bramkami. Mimo sporej liczby okazji nie doczekaliśmy się gola w I połowie.

Za to w drugiej bramka padła szybko. W 49.min Jakub Jezierski idealnie podał prostopadle do Al Hamlawiego, a powołany do reprezentacji Palestyny napastnik, w pojedynku sam na sam pokonał bramkarza Pogoni. To był jego gol w drugim kolejnym meczu. Po minucie mogło być już 2:0, ale Jose Pozo trafił w słupek, a po kolejnych ośmiu był już remis. Lider klasyfikacji strzelców Efthymis Koulouris po otrzymaniu idealnego podania od rodaka, Leo Koutrisa, strzelił tak, że Leszczyński był bez szans. W ostatnich minutach trener Śląska wpuszczał na boisko to, co miał na ławce. Asów na niej jednak nie było, którzy mogliby przechylić wynik na korzyść wrocławian.

- Jesteśmy na takim etapie sezonu, że musimy wygrywać i punktować za 3 punkty, bo remisami daleko nie zajedziemy. Traktujemy ten mecz jako stratę dwóch punktów – powiedział bramkarz Śląska, Rafał Leszczyński.

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 1:1 (0:0).

Bramki: 1:0 Assad Al-Hamlawi (49), 1:1 Efthymis Koulouris (58).

Żółta kartka – Pogoń Szczecin: Fredrik Ulvestad, Rafał Kurzawa, Leonardo Koutris.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 12 703.

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Tommaso Guercio, Serafin Szota, Aleksander Paluszek, Marc Llinares - Piotr Samiec-Talar (87. Jehor Szarabura), Jakub Jezierski, Petr Schwarz, Jose Pozo (80. Burak Ince), Arnau Ortiz (87. Sylvester Jasper) – Assad Al-Hamlawi (67. Henrik Udahl).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris (87. Wojciech Lisowski) - Adrian Przyborek, Fredrik Ulvestad (71. Patryk Paryzek), Joao Gamboa, Rafał Kurzawa (71. Kacper Łukasiak), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris

