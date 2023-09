Stal pękła w Mielcu. Bezcenne zwycięstwo i trzy punkty Korony [WIDEO]

Piłkarze z Kielc zaskoczyli gospodarzy i po 22. minutach prowadzili 2:0. Najpierw szybki kontratak celnym strzałem głową wykończył Jewgienij Szykawka. Po dwóch minutach i fatalnej stracie piłki przez młodego Łukasza Gersensteina było już 0:2. Sytuację sam na sam z bramkarzem na gola zamienił Belg Martin Remacle. Starta dwóch bramek obudziła mielczan. W 33. min zdobyli gola po rzucie karnym Krystiana Getingera, a utracie przynajmniej jeszcze jednego uchronił Koronę bramkarz Xavier Dziekoński. Mielczanie atakowali też po wznowieniu gry, ale zespół trenera Kamila Kuzery bronił się mądrze, nie dopuszczając do groźnych akcji pod swoją bramką.

W 62. min na boisku pojawił się rezerwowy Korony Jakub Konstantyn. Był to najdłuższy występ do tej pory wychowanka klubu z Kielc, i zapewne najlepszy. W 74. min przebiegł niemal połowę boiska i lewą nogą strzelił nie do obrony obok Mateusz Kochalskiego. Gol 21-latka bardzo uspokoił sytuację na boisku. Na kilkanaście sekund przed końcem meczu po przedłużeniu piłki głową przez Mateusza Matrasa, w ten sam sposób gola strzelił Bart Esselink. Ale choćby na jeszcze jedną akcję zabrakło mielczanom czasu. Korona odniosła pierwsze zwycięstwo na wyjeździe w sezonie, dzięki czemu - przynajmniej na jakiś czas - wydostała się ze strefy spadkowej.

Adam Nawałka o wspólnej kolacji kadrowiczów. Znamienne słowa o atmosferze w zespole. Ma spore wątpliwości

PGE FKS Stal Mielec - Korona Kielce 2:3 (1:2)

Bramki: 0:1 Jewgienij Szykawka (20-głową), 0:2 Martin Remacle (22), 1:2 Krystian Getinger (33-karny), 1:3 Jakub Konstantyn (74), 2:3 Bert Esselink (90+4-głową).

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Marco Ehmann, Piotr Wlazło. Korona Kielce: Marcus Godinho, Martin Remacle, Jacek Podgórski, Mateusz Czyżycki.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów 6 325.

PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Marco Ehmann, Mateusz Matras, Bert Esselink - Łukasz Gerstenstein (54. Mateusz Stępień), Michał Trąbka (70. Kai Meriluoto), Piotr Wlazło, Krystian Getinger (81. Krzysztof Wołkowicz) - Maciej Domański (70. Matthew Guillaumier), Ilja Szkurin (81. Łukasz Wolsztyński), Koki Hinokio.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Dominick Zator, Piotr Malarczyk, Miłosz Trojak, Marcus Godinho (75. Bartosz Kwiecień) - Jacek Podgórski, Martin Remacle (81. Dawid Błanik), Yoav Hofmayster (75. Ronaldo Deaconu), Nono, Mateusz Czyżycki (62. Jakub Konstantyn) - Jewgienij Szykawka. (PAP)