Stal pęknie na Śląsku? Jacek Magiera mówi o lampce ostrzegawczej, zwraca uwagę na tego asa mielczan

Mariusz Rumak poprowadzi Lecha po tytuł? To będzie test przed nowym szkoleniowcem Kolejorza

Ważne informacje o kluczowym piłkarzu Legii. Kosta Runjaić wyjawił, co z jego zdrowiem, jasny przekaz

To tu Molde ma największe problemy. Legia wykorzysta słabości Norwegów?

Stal ma ambitnych i dobrych piłkarzy

Stal wystartowała lepiej niż Śląsk, bo w pierwszym meczu pokonała 2:1 u siebie Puszczę Niepołomice. - To będzie inny mecz. Inna jest Pogoń, która przez fachowców jest zaliczana do TOP 4 - tłumaczył trener Jacek Magiera, cytowany przez klubowe media. - W tym zestawieniu są drużyny z potencjałem, jakością i budżetem. Stal gra w inny sposób niż Pogoń. Ale ma ambitnych, dobrych piłkarzy, potrafiących grać. Stal wygrała w Szczecinie i Warszawie. To lampka ostrzegawcza. Dlatego nie będzie łatwo i przyjemnie. Znamy swoją wartość i atuty Stali - ocenił.

To tu Molde ma największe problemy. Legia wykorzysta słabości Norwegów?

Szkurin to niebezpieczny zawodnik

Czołowym strzelcem ligi jest napastnik Stali Ilja Szkurin, który zdobył dziewięć bramek. Białorusin musi uważać, bo ma już na koncie trzy żółte kartki. - Wiele razy pokazał się z dobrej strony - ocenił Magiera. - To niebezpieczny zawodnik. Dlatego trzeba zwrócić na niego uwagę. Ale nie tylko na niego - zaznaczył trener wicelidera.

Raków znów sięgnie po mistrzostwo Polski? "Konkurencja nie śpi, jest kocioł"

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to