Raków znów sięgnie po mistrzostwo Polski? "Konkurencja nie śpi, jest kocioł"

Raków najbardziej solidną drużyną w Polsce

Na starcie rundy rewanżowej Raków niespodziewanie przegrał 1:2 z Wartą Poznań. Mistrz Polski spadł na szóste miejsce w tabeli i traci do prowadzącej Jagiellonii dziewięć punktów. - Mamy też Raków, już po przygodzie w europejskich pucharach. Jeśli chodzi o całokształt mistrzowie Polski są dla mnie najbardziej solidną drużyną w Polsce - napisał Kamil Kosowski w felietonie "Trafił Kosa na Piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego".

Świetnie zapowiada się runda rewanżowa

Były kadrowicz liczy szczególnie na Ivi Lopeza, który jesienią pauzował z powodu kontuzji kolana. Podczas zgrupowania w Turcji Hiszpan powoli zaczął trenować z zespołem. - Po powrocie lidera drużyny Iviego Lopeza możemy prognozować, że z tej trójki – Lech, Legia i Raków – to właśnie częstochowianie są najmocniejszym kandydatem do zaatakowania pierwszego miejsca - tłumaczył Kosowski w "Przeglądzie Sportowym". - Świetnie zapowiada się runda rewanżowa. Zdecydowanie większe emocje będą na górze tabeli niż na dole, co jest dużym plusem. Konkurencja nie śpi, jest kocioł. Trudno się spodziewać tylko jednego rozwiązania. I o to w tym wszystkim chodzi - analizował były reprezentant Polski.

