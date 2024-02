Świetne wieści dla kibiców! TVP zdobyło prawa do transmisji popularnych rozgrywek, wreszcie się dogadali

Zawodnik FAME MMA trafi do... Rakowa Częstochowa?! Gwiazda TikToka już strzela gole dla klubu. To będzie hit?

Łącznie TVP pokaże 15 meczów do końca sezonu 2023/24. Najbliższy w niedzielę pomiędzy Śląskiem i Pogonią Szczecin, a więc zespołami z ligowej czołówki. Negocjacje bardzo mocno przeciągały się w czasie, ale w końcu osiągnięto porozumienie o czym poinformował w mediach społecznościowych dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Wybrane mecze będą transmitowane na antenie TVP Sport (z możliwością transmisji na antenach TVP1 i TVP2).

Głównym właścicielem praw do pokazywania meczów Ekstraklasy jest Canal Plus, a telewizji publicznej udało się uzyskać sublicencję na wybrane mecze. – Jesteśmy zadowoleni z efektu negocjacji. Podpisana umowa cieszy i potwierdza naszą wizję sportu, który powinien być dostępny szeroko i za darmo dla wszystkich widzów – powiedział Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. W rundzie jesiennej TVP nie pokazywała meczów Ekstrakalsy, gdyż nie udało się dojść do porozumienia z Canal+ze względów finansowych. Wówczas nieoficjalnie mówiło się, że TVP zapłaci za to 30 mln złotych. Obecne według nieoficjalnych informacji „cena za jeden mecz” jest niższa niż poprzednio.

Telewizja Polska będzie pokazywała wybrany mecz w paśmie stałym – w niedzielę Wówczas odbywa się zwykle jeden z ciekawszych meczów kolejki. Zanany jest już „rozkład jazdy” na najbliższych pięć kolejek.

20. kolejka 11 lutego, Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin

21. kolejka 18 lutego, Legia Warszawa – Puszcza Niepołomice

22. kolejka 25 lutego, Korona Kielce – Legia Warszawa

23. kolejka 3 marca, Raków Częstochowa – Lech Poznań

24. kolejka 8 marca, Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

