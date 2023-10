Szlagierowe odrabianie zaległości. Hit w Poznaniu w cieniu Ligi Mistrzów

Kursy TOTALbet: Lech Poznań – Jagiellonia Białystok

Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że obecny sezon PKO BP Ekstraklasy pełen jest niespodzianek, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Do pierwszej grupy z pewnością możemy zaliczyć postawę Jagiellonii Białystok. Drużyna ze stolicy Podlasia pod wodzą Adriana Siemieńca – najmłodszego szkoleniowca w całej lidze – spisuje się jak do tej pory grubo powyżej oczekiwań, grając efektownie i – co najważniejsze – zabójczo skutecznie. Zespół z Białegostoku w jedenastu dotychczasowych meczach zanotował aż osiem zwycięstw i jeden remis oraz poniósł zaledwie dwie porażki. Warto przy tym zauważyć, że podopieczni 31-latka mają już na rozkładzie takie ekipy jak Legia Warszawa (2:0) czy obecny lider – Śląsk Wrocław (2:0 w Pucharze Polski). Jaga ma aktualnie w dorobku 25 punktów, zajmując drugą lokatę w tabeli, ze stratą zaledwie jednego „oczka” do wspomnianego Śląska. Białostoczanie wciąż mają natomiast jeden mecz rozegrany mniej, a zaległość tę odrobią już w najbliższy wtorek, gdy w meczu wyjazdowym zmierzą się z Lechem Poznań. Zdaniem ekspertów z TOTALbet murowanym faworytem tego starcia będą gospodarzy, kurs na ich zwycięstwo wynosi bowiem 1.55 (w przypadku Jagiellonii jest to aż 6.00). Wpływ na taki osąd legalnego polskiego bukmachera ma zapewne fakt, że gracze z Podlasia przeciętnie spisywali się do tej pory na obcych stadionach, notując dwie wygrane, remis oraz dwie porażki. Mimo to kurs na ich triumf wydaje się być nader zachęcający!

Lechici z pewnością nie będą jednak chcieli oddać jakichkolwiek punktów na własnym obiekcie. Tym bardziej, że w tym sezonie przy ul. Bułgarskiej są niemal bezbłędni, notując jak do tej pory pięć zwycięstw oraz jeden remis. Jeśli prześledzimy sobie zresztą postawę Kolejorza w ostatnich tygodniach, dojdziemy do wniosku, że jego piłkarze prezentują naprawdę wysoką dyspozycję, wygrywając aż pięć z sześciu minionych meczów. Cieniem na formie podopiecznych Johna van den Broma kładzie się naturalnie wyjazdowym blamaż w Szczecinie – porażka aż 0:5 – ale pozostałe spotkania świadczą o tym, że był to jedynie wstydliwy wypadek przy pracy. Potwierdza to także sytuacja w tabeli – poznaniacy zajmują trzecią lokatę, a w przypadku wysokiej wygranej w zaległym starciu z Jagiellonią Białystok mogą nawet awansować na fotel lidera! Taki wariant jest jednak mało prawdopodobny, Lech musiałby bowiem zmieść rywala z murawy, zwyciężając różnicą przynajmniej pięciu bramek. Pogrom nie wchodzi raczej w grę, natomiast zwycięstwo gospodarzy – jak najbardziej. Wg TOTALbet zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca będzie zdecydowanym faworytem zbliżającej się potyczki. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf lechitów płaci 1.55, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości z Podlasia wyniesie z kolei aż 6.00.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lech – 1.55 remis – 4.60 Jagiellonia – 6.00

Podwójna szansa:

1X – 1.15 12 - 1.21 X2 – 2.33

Lech strzeli gola:

tak – 1.11 nie – 5.90

Jagiellonia strzeli gola:

tak – 1.56 nie – 2.34

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.30 powyżej 1.5 – 1.21

poniżej 2.5 – 2.18 powyżej 2.5 – 1.67

poniżej 3.5 – 1.47 powyżej 3.5 – 2.64

poniżej 4.5 – 1.18 powyżej 4.5 – 4.70

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 8.50

