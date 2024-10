Szwedzki obrońca zabawił się w snajpera. Ambitna Puszcza nie przerwała passy Pogoni [WIDEO]

Co ze zdrowiem gwiazdy Legii? Radovan Pankov nie dotrwał do końca meczu, co się stało?

Pierwszy raz kibice poderwali się z miejsc w 14. min, kiedy Efthymis Koulouris strzelał na bramkę, ale piłkę minęła celu. Grek poprawił się w 36. min. Dostał piłkę ok. 11. metrów od bramki strzelił od razu, ale trafił w obrońcę, jednak poprawka była bardzo precyzyjna i Kewin Komar był bez szans. Precyzji zabrakło tuż przed przerwą Frederikowi Ulvestadowi, który po dobrym zagraniu Grosickiego nie trafił w bramkę. W 50. min Pogoń miała furę szczęścia, że nie straciła bramki, nie inaczej jak po stałym fragmencie, które są domeną Puszczy.

Po dośrodkowaniu z rogu Dawid Abramowicz strzelił głową, ale trafił w głowę stojącego na linii bramkowej Łukasiaka, który ocalił Pogoń. Goście poczynali sobie coraz śmielej, a w 59. min po kolejnym rzucie rożnym powstał niesamowity kocioł pod bramką Pogoni, którą tym razem przed startą gola uratowała poprzeczka. Co nie udało się ze stałego fragmentu, tym razem udało się z gry. W 71.min po precyzyjnym dośrodkowaniu Abramowicza, Michalis Kosidis przeskoczył obrońców Pogoni i wpakował głową piłkę do siatki. Gdy wydawało się, że Puszcza jest bliska strzelenia gola, to gospodarze zdobyli się na składną akcję. W 81. min z prawej strony dośrodkował Ulvestad, a na pozycji środkowego napastnika ni stąd ni zowąd znalazł się Linus Wahlqvist i głową zdobył gola. Pogoń utrzymała prowadzenie do końca i miano zwycięskiej na swoim stadionie. W siedmiu meczach w Szczecinie Portowcy odnieśli komplet zwycięstw.

