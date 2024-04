Tak Marc Gual strzelał dla Jagiellonii, a tak dla Legii, statystyka mówi wszystko. Hiszpan skarci lidera ekstraklasy?

Ryoya Morishita pod wrażeniem kapitana Legii. Co za słowa Japończyka o gwieździe wicemistrza Polski

W Jagiellonii Gual spędził 1,5 roku. Pod względem indywidualnym był to dla niego dobry okres, bo pokazał się na polskich boiskach. W poprzedniej edycji wywalczył snajperskie berło i został wybrany najlepszym napastnikiem w ekstraklasie. Dla Jagiellonii we wszystkich rozgrywkach rozegrał 40 meczów i strzelił w nich 18 goli. Od lata jest zawodnikiem Legii, w której poczyna sobie różnie. Jednak w tym roku przebudził się. Jego dorobek to 41 występów i tylko osiem zdobytych bramek. Czy poprawi ten bilans w meczu z Jagiellonią?

Z Jagiellonia da z siebie wszystko

Szkoleniowiec Legii wierzy w hiszpańskiego napastnika. Regularnie na niego stawia, choć ten nie zawsze brylował. Ostatnio Gual dwa razy pokonał bramkarza Piasta, a w starciu z Górnikiem m.in. zaliczył asystę przy bramce Josue. - Gual jest w dobrej dyspozycji - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Wszedł w rytm meczowy. Jestem przekonany, że z Jagiellonią da z siebie wszystko. Będzie chciał dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu drużyny. Czy będzie celebrował potencjalnego gola? To już zostawiam państwu do domysłu - odparł tajemniczo szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Taras Romanczuk o presji i charakterze z Legią. Kapitan Jagiellonii zwraca uwagę na tego gracza rywali

Tak strzelał Marc Gual:

(dla Jagiellonii i Legii)

Ekstraklasa: 63 mecze/23 gole

Puchar Polski: 4 mecze/1 gol

Superpuchar Polski: 1 mecz

Liga Konferencji: 13 meczów/2 gole

Ogółem: 81 meczów/26 goli

Bilans w Legii: 41 meczów/8 goli

Bilans w Jagiellonii: 40 meczów/18 goli

