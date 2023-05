Tak musi zagrać Śląsk z Wisłą. "To oni muszą wziąć odpowiedzialność na siebie"

Podłączyli ich do tlenu

Śląsk zajmuje w lidze 16. miejsce. Do bezpiecznej strefy traci pięć punktów. Dlatego kluczowy dla wrocławskich piłkarzy jest mecz z Wisłą Płock. - Najlepszym piłkarzem jest John Yeboah - powiedział Sebastian Mila w rozmowie z naszym portalem. - To na nim będzie spoczywała odpowiedzialność. Na niego wszyscy będą patrzyli, co zrobi, bo posiada największe umiejętności. On jest liderem. To od niego wszyscy będą wymagali i oczekiwali, żeby poderwał kolegów. Do tego Erik Exposito. Jednak z tych meczów, w których sam potrafił sobie wykreować sytuacje, oddać strzał z dystansu i strzelić gola. Hiszpan ma świetną lewą nogę. Musi wykorzystywać ten atut. Ale pozostali muszą do nich dołączyć i im pomóc, bo Śląsk potrzebuje zagrać trzy perfekcyjne mecze. A na pewno dwa: z Wisłą i Miedzią - zaznaczył.

Do minimum zniwelować błędy

Były kadrowicz nie skreśla jeszcze wrocławskich piłkarzy. - Jeszcze niedawno wydawało się, że Wisła jest bezpieczna, że może być spokojna o utrzymanie, ale podłączyła Śląsk do tlenu - ocenia. - Trzeba doprowadzić do sytuacji, że przed ostatnią kolejką i meczem z Legią, wciąż będzie szansa na uniknięcie degradacji. Ale nie ma już czasu na kreowanie nowych liderów. Musi zadziałać mechanizm jedności drużyny. Ostatnie mecze trzeba wygrać zaangażowaniem, charakterem, odrobiną szczęścia, czujnością i koncentracją. Do minimum zniwelować błędy, bo nie ma już czas na odrabianie. Można powiedzieć, że Śląsk jest... w strefie pucharowej, ale nie takiej, w której by chciał być. Mam na myśli to, że każdy mecz jest jak finał, że nie ma rewanżu. Jak przegrasz, to cię nie ma, odpadasz z gry - stwierdził Mila w rozmowie z naszym portalem.

