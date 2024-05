Tak się bawi Jagiellonia Białystok! Te sceny przejdą do historii! "Jaga" z trofeum za mistrzostwo Polski!

Jagiellonia Białystok może mówić o jednym z najpiękniejszych dni w swojej historii! Piłkarze klubu ze stolicy Podlasia bez najmniejszych problemów ograli żegnającą się z Ekstraklasą Wartę Poznań i mogli pogrążyć się w świętowaniu pierwszego tytułu mistrza kraju. Pięknych scen nie brakowało - kibice wbiegli na murawę, piłkarze cieszyli się w szatni, a chwilę później doszło do koronacji mistrzowskiej drużyny.

Jagiellonia Białystok świętuje. Piłkarze na podium!

Jagiellonia sprostała postawionemu jej wyzwaniu. "Jaga" musiała wygrać z Wartą Poznań, aby wyprzedzić w tabeli Śląsk Wrocław. Zadanie zostało wykonane i to bardzo gładko, bo w wyniku 3:0. Tuż po ostatnim gwizdku byliśmy świadkami pięknych scen, fani wybiegli na murawę, aby móc cieszyć się razem z piłkarzami. Chwilę później doszło do ceremonii wręczenia medali, która musiała być wielką przyjemnością dla prezesa PZPN - Cezarego Kuleszy, który przed posadą w centrali piłkarskiej był prezesem "Jagi". Piłkarze witani byli brawami, a podnoszeniu trofeum towarzyszył nieśmiertelny klasyk grupy Queen - "We Are The Champions". Nic dodać, nic ująć!