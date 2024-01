Takesure Chinyama wspomina grę w Legii. Tak były gwiazdor ekstraklasy czuł się, gdy strzelał gole

Poznaliśmy nowego prezesa Cracovii. To on zastąpi legendę krakowskiego klubu

Traktowałem siebie jak dostawcę paczek

W Polsce Takesure Chinyama pojawił się wiosną 2007 roku, gdy trafił do Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Po pół roku trafił do Legii, z którą zdobył dwa Puchary Polski, dwa Superpuchary i wywalczył koronę króla strzelców. Obecnie prowadził Bibiczankę Bibice. Zapowiedział, że zrobi kurs trenerski. Jak wspomina pobyt w stołecznym klubie? – Dla przeciwników byłem nieprzewidywalny, ale traktowałem siebie jak dostawcę paczek, w tym przypadku goli - powiedział Takesure Chinymama w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Musiałem wejść na murawę, trafić piłką do siatki i wrócić do domu - opisał obrazowo.

Nie zawsze miał dobry nastrój

Podczas występów zarzucano mu , że jest leniwym piłkarze. Były napastnik odpiera te zarzuty. Nie zgadza się z takim stwierdzeniem. - Ludzie mogli myśleć, że byłem leniwy, bo nie znali mnie zbyt dobrze - wyznał Chinymama w "Przeglądzie Sportowym". - Mało się odzywałem. Nie zawsze miałem dobry nastrój. Jednak nie dlatego, że byłem zły. Po prostu czasami się nie uśmiechałem - wyjawił były reprezentant Zimbabwe.

