To dla niej Ivi Lopez pokazuje serduszka po golach. Co za wpis ukochanej gwiazdy Rakowa

W poprzednim seoznie Ivi Lopez sięgnął z Rakowem po upragnione mistrzostwo Polski. Udało mu się to dopiero za trzecim podejściem. Dwie wcześniejsze próby kończyły się tak samo: na drugiej pozycji. Przed startem nowej edycji chciał z Rakowem powalczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jednak nie będzie mu to dane z powodu kontuzji kolana. Urazu doznał w meczu sparingowym z Puszczą Niepołomice, który rozegrano w Arłamowie.

Hiszpanka dziękuje za troskę o Iviego

Zawodnik wyjechał do Hiszpanii, gdzie poddał się operacji. Piłkarz otrzymuje dużo wsparcia. Wpis opublikowała także jego ukochana Sheyla Felguera. To dla niej Ivi Lopez pokazuje serduszka po golach. "Dziękuję wszystkim za wsparcie i troskę o niego. Bardzo doceniamy wszystkie uczucia, którymi go obdarzacie w tym trudnym i skomplikowanym czasie. Teraz czas odpocząć i wyzdrowieć. Wiem, że poradzisz sobie świetnie i wkrótce wrócisz do robienia tego, co kochasz najbardziej. Jesteś moim mistrzem Ivi" - napisała Hiszpanka.

